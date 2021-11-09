Республиканцы добиваются новых санкций США против "Северного потока-2"

Газопровод проходит этапы сертификации после постройки.

Компания "Северный поток-2", газопровода, который Россия построила в обход Украины, может подвергнуться санкциям от США. ЗА это выступили шесть сенаторов Конгресса.

Об этом сообщается на сайте комитета Конгресса по иностранным делам.

В соответствующем заявлении отмечено, что сенаторы рекомендуют правки в бюджет США на 2022 год и введение обязательных санкции против компании Nord Stream 2 AG. Сенатор Джим Риш также отметил, что Конгресс третий год добивается остановки "Северного потока-2" и поскольку администрация американского президента отказалась от санкций в 2021, это вызвало прекращение транзита газа и сосредоточение войск на украинской границе. Напомним, из-за стягиваний войск к рубежу государств, в Москву летал глава ЦРУ.

Сенатор Джон Барассо назвал газопровод "геополитической ловушкой" и отметил, что отсутствие санкций не в интересах национальной безопасности США.

Сенатор Рон Джонсон отметил, что такая слабость поощряет российского президента и эта поправка "послужит сдерживанием злонамеренной деятельности Путина". Еще один сенатор Том Коттон отметил, что это предложение Конгресса призвано защитить союзников по НАТО от положения заложников российской энергетики.

Ранее "Телеграф" писал, что газопровод "Северный поток-2" в Украине расценивают как своего рода оружие экономического давления еще до его запуска.