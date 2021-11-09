Республіканці домагаються нових санкцій США проти "Північного потоку-2"

Газопровід проходить етапи сертифікації після побудови.

Компанія "Північний потік-2", газопроводу, який Росія побудувала в обхід України, може зазнати санкцій від США. За це виступили шість сенаторів Конгресу.

Про це повідомляється на сайті Комітету Конгресу із закордонних справ.

У відповідній заяві зазначено, що сенатори рекомендують виправлення до бюджету США на 2022 рік та запровадження обов’язкових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG. Сенатор Джим Ріш також зазначив, що Конгрес третій рік добивається зупинки "Північного потоку-2" і оскільки адміністрація американського президента відмовилася від санкцій у 2021 році, це викликало припинення транзиту газу та зосередження військ на українському кордоні. Нагадаємо, через стягування військ до кордону держав, до Москви літав глава ЦРУ.

Сенатор Джон Барассо назвав газопровід "геополітичною пасткою" та зазначив, що відсутність санкцій не на користь національній безпеці США.

Сенатор Рон Джонсон зазначив, що така слабкість заохочує російського президента і ця поправка "послужить стримуванням зловмисної діяльності Путіна ". Ще один сенатор Том Коттон зазначив, що ця пропозиція Конгресу покликана захистити союзників НАТО від становища заручників російської енергетики.

Раніше "Телеграф" писав, що газопровід "Північний потік-2" в Україні розцінюють як своєрідну зброю економічного тиску ще до його запуску.