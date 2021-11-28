Німеччина шантажує США "ослабленням довіри" через газопровід Путіна? До мережі потрапили цікаві документи

У Німеччині можливі санкції США назвали "перемогою Путіна".

У Німеччині звернулися до Конгресу США із закликом не вводити санкції проти газопроводу "Серверний потік 2", оскільки такий крок може "послабити довіру".

Про це стало відомо виданню Axios із "неофіційного документа", переданого до Конгресу з посольства Німеччини у Вашингтоні 19 листопада.

"Санкції США проти "Північного потоку — 2" підірвуть зобов’язання, дані Німеччини у Спільній заяві, послаблять довіру до уряду США та поставлять під загрозу досягнення Спільної заяви, включаючи положення, які підтримують Україну. Зрештою вони завдадуть шкоди трансатлантичній єдності", — йдеться у повідомленні. у документі.

У цих записах має бути показано те, наскільки серйозно Берлін ставиться до виконання липневих угод, у яких президент США Джо Байден та колишній канцлер ФРН Ангела Меркель узгодили свою позицію щодо "СП-2". Після їх укладання Вашингтон призупинив введення нових санкцій проти Росії, а Німеччина пообіцяла використовувати свої важелі впливу в ЄС для відповіді Росії, якщо Путін використовуватиме газ як зброю.

Зокрема, у новому документі йдеться, що Німеччина буде на національному рівні зробить "рішучі публічні заяви" та оцінить можливість запровадження обмежень на інші майбутні паливні проекти Росії. На рівні ЄС, йдеться у документі, Берлін бере участь у пошуку варіантів додаткових обмежувальних заходів проти Москви.

Також там зазначено, що наразі "Північний потік 2" не становить загрози для України "поки що забезпечено розумний транзит газу". А ось можливі санкції США там називають "перемогою Путіна", оскільки вони зруйнують довіру між країнами Заходу.

Як відомо, "Північний потік 2" дозволяє Росії постачати газ безпосередньо до Німеччини, оминаючи Україну. У Берліні цей проект називають "економічним", але низка країн із цим не згодні. Зокрема, в Україні його розцінюють як інструмент гібридної війни, створений з метою позбавити Україну транзиту газу та тим самим прибрати останню перешкоду для повномасштабного вторгнення.

10 вересня в Газпромі заявили, що він добудований на всі сто відсотків. Тепер він очікує на сертифікацію перед запуском в експлуатацію.

Примітно, що після цього ціни на газ у Європі різко поповзли вгору і вже у жовтні побили історичні рекорди.