Голова ВМС Німеччини заявив, що "Крим втрачений для України": у Києві гостро відповіли чиновнику

Кай-Ахім Шенбах має сумніви стосовно того, що Україна здатна повернути Крим

Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що тимчасово окупований Крим, на його думку, вже ніколи не буде повернений до складу української держави і це може стати однією з основних причин, які перешкоджають їй вступ до Альянсу.

Про це він сказав під час чергової пресконференції, зазначивши, що кримський півострів нібито "втрачений для України назавжди", а керівництво Росії, зокрема президент Володимир Путін, заслуговує виключно на повагу.

За словами Кайа-Ахіма Шенбаха, окупація частини українських територій перешкоджає країні вступити у НАТО. Така ж ситуація зараз спостерігається й в Грузії. Командувач також наголосив, що ситуація з Україною не порівнюється зі вступом до Альянсу кількох балтійських країн, адже у момент приєднання вони були суверенними, якими, за його думкою, не є Україна та Грузія.

Наостанок віцеадмірал додав, що зараз Путін зацікавлений не так в отриманні частини українських територій, як у розколі Євросоюзу, мовляв, таким чином російський президент планує посилити свій вплив.

Заява командувача ВМС Німеччини щодо України та Грузії

Своєю чергою в Україні вже встигли відреагувати на заяву командувача ВМС Німеччини. Зокрема український міністр Дмитро Кулеба наголосив, що зараз єдність Заходу щодо Росії є важливою, як ніколи, адже задля стримування агресії РФ докладені величезні зусилля.

Чиновник закликав німецьких партнерів припинити проголошувати такі скандальні заяви, адже вони підривають єдність і заохочують президента Путіна до подальших вторгнень на територію української держави.

Також Кулеба подякував Німеччині за вже надану підтримку та наголосив, що теперішні заяви німецької сторони лише розчаровують Україну та йдуть всупереч із цією підтримкою.

У МЗС України також прокоментували висловлювання командувача ВМС Німеччини, наголосивши, що Крим може бути втрачений Україною лише в уяві німецького віцеадмірала та закликали публічно спростувати висловлювання з боку німецького уряду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Німеччина шантажувала Америку через газопровід РФ: німецький уряд звернувся до Конгресу США із закликом не впроваджувати санкції проти газопроводу "Серверний потік 2", наголосивши, що такі кроки можуть суттєво "ослабити довіру".