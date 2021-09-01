Зеленський про вступ України в НАТО: "для нас це не стратегія - це тактика"

За словами Зеленського, лише психологічної підтримки з боку НАТО недостатньо

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту у США заявив, що наша країна потребує більшої підтримки з боку НАТО вже зараз. Крім того, Україні потрібні дешеві кредити.

Про це гарант сказав під час презентації програми трансформації України у музеї-садибі Джорджа Вашингтона, передає "Укрінформ".

Так, Зеленський подякував за підтримку України у Чорному та Азовському морях і додав, що люди її бачать, однак цього недостатньо.

"Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!" — заявив він.

Після чого додав, що західні країни розглядають вступ України в НАТО як стратегію, у той час коли "для нас це тактика" і зволікати з цим немає часу.

"Немає часу на стратегію, триває тимчасова окупація Криму, де зосереджено 80 тисяч військових Російської Федерації та десятки тисяч зосереджено вздовж українського кордону. Наша стратегія – це тактика", – заявив він.

Також Зеленський зазначив, що Україні необхідний власний сучасний флот і для його розбудови потрібні партнери з НАТО та країн Чорноморського узбережжя. Перша черга побудови флоту обійдеться у 15 млрд доларів.

За словами президента для цього "ми не просимо подарунків — нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, перед зустріччю з президентом США Зеленський розповів про свої очікування від візиту. За словами президента України, він розраховує на угоди у сфері оборони та економіки.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив, що Україна прагне повернутися в космос і розглядає NASA, як важливого партнера в цій справі.