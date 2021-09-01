Зеленський про вступ України в НАТО: "для нас це не стратегія - це тактика"
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За словами Зеленського, лише психологічної підтримки з боку НАТО недостатньо
Президент України Володимир Зеленський у ході візиту у США заявив, що наша країна потребує більшої підтримки з боку НАТО вже зараз. Крім того, Україні потрібні дешеві кредити.
Про це гарант сказав під час презентації програми трансформації України у музеї-садибі Джорджа Вашингтона, передає "Укрінформ".
Так, Зеленський подякував за підтримку України у Чорному та Азовському морях і додав, що люди її бачать, однак цього недостатньо.
"Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!" — заявив він.
Після чого додав, що західні країни розглядають вступ України в НАТО як стратегію, у той час коли "для нас це тактика" і зволікати з цим немає часу.
"Немає часу на стратегію, триває тимчасова окупація Криму, де зосереджено 80 тисяч військових Російської Федерації та десятки тисяч зосереджено вздовж українського кордону. Наша стратегія – це тактика", – заявив він.
Також Зеленський зазначив, що Україні необхідний власний сучасний флот і для його розбудови потрібні партнери з НАТО та країн Чорноморського узбережжя. Перша черга побудови флоту обійдеться у 15 млрд доларів.
За словами президента для цього "ми не просимо подарунків — нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів".
Як повідомляв "Телеграф" раніше, перед зустріччю з президентом США Зеленський розповів про свої очікування від візиту. За словами президента України, він розраховує на угоди у сфері оборони та економіки.
Також повідомлялося, що Зеленський заявив, що Україна прагне повернутися в космос і розглядає NASA, як важливого партнера в цій справі.
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