Оборона та економіка: Зеленський розповів про очікування від візиту в США

Підготовка до візиту в США була дуже напруженою

Українська делегація на чолі з президентом України вже прилетіла у США та розмістилася у п’ятизірковому готелі Hay-Adams. У середу, 1 вересня, Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом, а перед зустріччю він поділився своїми очікуваннями.

Про них президент України розповів у коментарі ТСН.

У рамках офіційного візиту Зеленський та українські чиновники матимуть вісім зустрічей. Перші відбудуться у міністерствах енергетики та оборони. Зеленський очікує по їх завершенню підписати низку угод.

За його словами, має бути три оборонні угоди та низка економічних домовленостей.

"Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Повинна бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинна бути тому, що диявол — в деталях. Треба почекати трішечки", — розповів глава держави.

При цьому він зазначив, що перша леді Олена Зеленська буде мати в США окрему програму — відкриватиме аудіогіди українською мовою, відкриє Український дім у Вашингтоні.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який також перебуває у складі української делегації, розповів, що підготовка до візиту в США була дуже напруженою, зокрема через ситуацію в Афганістані. За його словами, програму візиту кілька разів доводилося змінювати, але попри все зустріч таки відбудеться.

"Я вважаю, що це дуже знаково. Попри всі проблеми, попри дуже навантажений графік, відносини з Україною є пріоритетними. Візит відбувається за планом. Пожежа іде за планом — знаєте, є така приказка", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", особиста зустріч Зеленського та Байдена відбудеться у Білому Домі вже 1 вересня. Після неї очікується спільна заява президентів.