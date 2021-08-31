Зеленський розпочав візит до США — що в планах делегації

Візит української делегації в США почався 31 серпня.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення президента США Джо Байдена. Зустріч двох президентів відбудеться на добу пізніше, оскільки "Талібан" поставив США умову — повністю завершити виведення військ і евакуацію мирних громадян до 31 серпня. В ході візиту Зеленський і його дружина, а також інші члени делегації відвідають кілька міст на Тихоокеанському й Атлантичному узбережжях США.

Про це повідомив Офіс Президента.

Під час візиту, крім зустрічі в форматі делегацій і особистої зустрічі президентів, в планах голови Української держави спілкування з американськими топ-чиновниками і підписання ряду документів. Також відомо, що в США Зеленський повіз списки українських політв’язнів, полонених і зниклих безвісти.

Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що в США буде займатися культурними питаннями — в Маунт-Верноні в садибі Джорджа Вашингтона в штаті Нью-Йорк запустять аудіогід українською мовою. Також перша леді планує запустити "Український дім" та зустрітися з представницями Power women.

В рамках каліфорнійської частини візиту планується відвідати Стенфордський університет і управління освіти Сан-Франциско. Там Олена Зеленська проведе робочі зустрічі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Каліфорнії Володимир Зеленський повинен зустрітися з представниками космічної та IT-галузей. Також в американській пресі писали про те, що США й Україна повинні переглянути принципи політичних відносин, зокрема в питанні безпеки.