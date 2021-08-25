Отношениям Украины и США нужна перезагрузка: что советует Байдену и Зеленскому бывший посол в России Майкл Макфол

В Стэнфордском университете предложили несколько шагов для укрепления сотрудничества по линии Киев-Вашингтон

В глобальной борьбе между демократией и диктатурой, а также в борьбе за мирную Европу Украина находится на передовой — как и Западная Германия времен холодной войны.

Майкл Макфол, американский дипломат, посол США в Российской Федерации (2012—2014), учёный-политолог, профессор Стэнфордского университета, ведущий обозреватель издания "The Post", а также автор книги "От холодной войны к горячему миру: американский посол в путинской России", в своей статье на сайте "Atlantic Council" говорит о том, на каких принципах должны строиться новые отношения между США и Украиной для того, чтобы они были максимально эффективными и взаимовыгодными. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

В течение ХХ века Соединенным Штатам пришлось продемонстрировать исключительную решимость в защите демократии и безопасности своих друзей в Западном Берлине и Западной Германии от советской агрессии. То же самое теперь требуется в разделенной Украине.

Байден должен поддержать демократию в Украине

Пока президент Байден готовится к встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа, ему следует помнить об этом. Особенно сейчас, после возвращения к власти талибов в Афганистане, мало одной надежды на провозглашенную Байденом повестку дня по поводу демократии и на его саммиты по демократии, запланированные на этот и следующий год, если украинские демократические устремления окажутся неудачными. Их успех напротив расширил бы возможности демократов в этом регионе и во всем мире. Провал этого проекта станет благом для президента России Владимира Путина и его авторитарных союзников от Минска до Пекина.

После бурных лет эпохи Трампа, когда президенту США пытались объявить импичмент за попытку передать помощь Украине в обмен на помощь в его кампании по переизбранию, некоторые политики стремятся просто к нормализации отношений между США и Украиной. Но нормализации не достаточно. Все еще находясь в состоянии войны с Россией, которая оккупировала достаточно большую часть ее территории, Украина сталкивается с ненормальными угрозами своему суверенитету и демократии. Байден и Зеленский должны признать эти чрезвычайные обстоятельства, а затем выработать особую совместную приверженность их решению.

Партнерство в области безопасности

Лидерам необходимо преобразовать свои отношения в сфере безопасности во взаимовыгодные. 200 тыс солдат действующей армии Украины, несколько сотен танков и бронированных машин, а также мощное присутствие разведки помогают сдерживать воинственные действия Путина против Европы более эффективно, чем большинство союзников по НАТО. С 2014 года украинцы ведут прямую борьбу против Путина и его ставленников. Байден должен отметить Украину как важнейшего партнера в области безопасности в Европе и объявить о новой крупной военной помощи, усиливая то, о чем официальные лица США тихо утверждали в годы правления Трампа.

Этот пакет должен быть сосредоточен на оборонительном оружии, включая больше противотанковых джавелинов, а также модернизированных радаров для повышения их эффективности.

Байден и Зеленский также должны обсудить мирный процесс для востока Украины, включая, возможно, формальное участие США в умирающем нормандском процессе между Германией, Францией, Россией и Украиной. Но самооборона Украины должна быть в центре внимания прямо сейчас.

А как же членство в НАТО?

В свою очередь, Зеленский должен прекратить просить — пока что — подписать План действий по членству в НАТО (ПДЧ). ПДЧ не дает гарантий безопасности, и суровая реальность такова, что Украина сегодня не имеет права вступать в НАТО. Вместо этого Зеленскому следует сосредоточиться на проведении необходимых внутренних реформ для подготовки Украины к членству в НАТО без официального подписания ПДЧ. Он мог назначить или выразить поддержку независимой комиссии, чтобы сформулировать свой собственный план, похожий на ПДЧ. Возможно, имея в команде бывших лидеров НАТО, эта неправительственная группа могла бы отслеживать прогресс Украины в выполнении требований НАТО.

Борьба с коррупцией

К вопросу о демократии Зеленскому и Байдену также нужен свежий подход. Официальные лица США должны прекратить публично отчитывать украинцев о коррупции. Конечно, борьба с коррупцией должна оставаться в центре внимания; условия оказания помощи следует усилить. Но если говорить в более широком смысле о нашей общей приверженности углублению украинской демократии, это способствует лучшему публичному посланию — особенно потому, что каждый раз, когда Байден упоминает «коррупцию» и «Украину» в одном предложении, его оппоненты сразу же добавляют имя «Хантера Байдена», намекая на всем известный скандал. Учитывая борьбу США за сохранение демократии у себя дома, более скромный тон также будет более уместен.

Когда диапазон этой дискуссии расширяется от борьбы с коррупцией до демократии в более широком смысле, из Украины приходят хорошие новости. Парламент принял исторический закон о земельной реформе. Были проведены радикальные реформы электронного управления, введены в действие новые правила, регулирующие азартные игры. Парламент также принял новый законопроект, признающий группы этнических меньшинств «коренными народами Украины», и приступил к осуществлению крупной реформы судебной системы, получившей одобрение Венецианской комиссии Совета Европы. Власти провели позитивные кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре и добились значительных успехов в работе Национального антикоррупционного бюро.

Украина продолжает проводить свободные, справедливые и конкурентные выборы. В ней поддерживается активное гражданское общество и существует большая конкуренция среди частных медиа-компаний (даже если олигархам принадлежит слишком много из них), чем в любой другой постсоветской стране, кроме Прибалтики.

После первоначальных колебаний сам Зеленский действует более решительно. Его решение запретить пророссийские телеканалы и обвинить их владельца и союзника Путина Виктора Медведчука в государственной измене было смелым поступком, требующим поддержки США. То же самое и с его действиями против олигарха Игоря Коломойского, который был основным финансовым спонсором его президентской кампании. Эти несовершенные, но видимые усилия по сворачиванию олигархической власти нуждаются в поощрении.

Что делать?

Байден и Зеленский могли бы развить этот прогресс, объявив о новой двусторонней комиссии по углублению демократических и рыночных реформ, которые могут опираться на гражданское общество и частный сектор в обеих странах. Эта инициатива расширит участие США в программе демократических и рыночных реформ.

Два президента также могут создать группу лидеров неправительственных организаций на высоком уровне, таких как бывший сотрудник Международного валютного фонда Дэвид Липтон, бывший министр финансов Украины Наталья Яресько, политолог Фрэнсис Фукуяма и бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес, чтобы настаивать на проведении реформ через сочетание генерации идей, поддержки и жесткой любви.

Украина сегодня не нормальная страна. Российская угроза европейской безопасности и демократии ненормальна. Особенно учитывая глубокую приверженность Украине в прошлом, Байден должен использовать свою встречу с Зеленским на следующей неделе, чтобы начать создание необычных отношений с Украиной.

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