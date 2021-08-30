Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент

В составе украинской делегации в США — президент, первая леди и топ-чиновники

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и делегацией из наших дипломатов и чиновников в понедельник, 30 августа, вылетел в США на встречу с лидером страны Джо Байденом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, а также Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который является участником делегации в Штаты.

Так, по словам пресс-секретаря президента, программа визита в США для украинцев в последний момент полностью изменилась из-за ситуации в Афганистане: "Талибан" выдвинул Америке условия вывести всех военных и мирных граждан до 31 августа. Поэтому встреча Зеленского и Байдена пройдет на день позже запланированной изначально даты — 1 сентября.

Известно, что в США украинцы пробудут двое суток. Сначала встречи будут происходить в Вашингтоне, а после наша делегация отправиться в Калифорнию.

Помимо этого, наши чиновники встретятся с представителями топовых компаний США, а также проведут питчинг (презентация ради поиска инвесторов) Украины крупнейшим инвесторам планеты.

"ДиЯ", "ДиЯ City", фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", — пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним, что Украине ожидать от встречи Зеленского и Байдена "Телеграфу" рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (Kingʼs College London 2004) Тарас Березовец.