Укр

Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент

Автор
Е. Волкова
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Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент Новость обновлена 30 августа 2021, 11:31
Зеленский пробудет в США два дня - до 1 сентября включительно

В составе украинской делегации в США — президент, первая леди и топ-чиновники

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и делегацией из наших дипломатов и чиновников в понедельник, 30 августа, вылетел в США на встречу с лидером страны Джо Байденом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, а также Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который является участником делегации в Штаты.

Так, по словам пресс-секретаря президента, программа визита в США для украинцев в последний момент полностью изменилась из-за ситуации в Афганистане: "Талибан" выдвинул Америке условия вывести всех военных и мирных граждан до 31 августа. Поэтому встреча Зеленского и Байдена пройдет на день позже запланированной изначально даты — 1 сентября. 

Известно, что в США украинцы пробудут двое суток. Сначала встречи будут происходить в Вашингтоне, а после наша делегация отправиться в Калифорнию.

Помимо этого, наши чиновники встретятся с представителями топовых компаний США, а также проведут питчинг (презентация ради поиска инвесторов) Украины крупнейшим инвесторам планеты.

"ДиЯ", "ДиЯ City", фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", — пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним, что Украине ожидать от встречи Зеленского и Байдена "Телеграфу" рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (Kingʼs College London 2004) Тарас Березовец.

Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент
Политика
Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент
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