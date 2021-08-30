Зеленський з дружиною і топ-чиновниками полетів в США: подробиці візиту, який змінили в останній момент

У складі української делегації в США — президент, перша леді і топ-чиновники

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою та делегацією з наших дипломатів і чиновників в понеділок, 30 серпня, вилетів в США на зустріч з лідером країни Джо Байденом.

Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров, а також Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який є учасником делегації в Штати.

Так, за словами прес-секретаря президента, програма візиту в США для українців в останній момент повністю змінилася через ситуацію в Афганістані: "Талібан" висунув Америці умови вивести всіх військових і мирних громадян до 31 серпня. Тому зустріч Зеленського і Байдена пройде на день пізніше запланованої спочатку дати — 1 вересня.

Відомо, що в США українці пробудуть дві доби. Спочатку зустрічі відбуватимуться в Вашингтоні, а після наша делегація відправитися до Каліфорнії.

Крім цього, наші чиновники зустрінуться з представниками топових компаній США, а також проведуть пітчинг (презентація заради пошуку інвесторів) України найбільшим інвесторам планети.

"Дія", "Дія City", фонд фондів. Нам є що показати і запропонувати", — пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Нагадаємо, про те, що Україні очікувати від зустрічі Зеленського і Байдена, "Телеграфу" розповів політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець.