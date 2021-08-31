Україна може допомогти NASA своїми "унікальними космічними технологіями"

Зеленський заявив, що Україна має намір повернутися в космос.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 серпня, перебуває з офіційним візитом в США. Його зустріч з президентом країни Джо Байденом призначена на 1 вересня, а до тих пір Зеленський проводить час зустрічаючись з іншими офіційними особами.

Зокрема, президент поговорив з главою американського аерокосмічного відомства (NASA) Біллом Нельсоном, повідомляє прес-служба ОПУ.

Під час зустрічі Зеленський підкреслив, що Україна прагне повернутися в космос і розглядає NASA, як важливого партнера в цій справі. Крім того, він вказав, що дослідження і використання космосу в мирних цілях є важливим компонентом у співпраці між США і Україною.

Вони торкнулися теми участі українських компаній у проекті "Антарес", участь в програмі підкорення Місяця "Артеміда" та інші проекти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними технологіями.

Після переговорів, Зеленський запросив Нельсона відвідати Україну.

Як повідомлялося раніше, спочатку зустріч Зеленського і Байдена намічалася на 31 серпня, проте пізніше дату зрушили з-за завершення операції з виведення американських військ з Афганістану.

Всього в рамках візиту передбачено вісім зустрічей, які, як очікується, завершаться підписанням важливих документів.