Украина может помочь NASA своими "уникальными космическими технологиями"

Зеленский заявил, что Украина намерена вернуться в космос.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 августа, находится с официальным визитом в США. Его встреча с президентом страны Джо Байденом назначена на 1 сентября, а до тех пор Зеленский проводит время встречаясь с другими официальными лицами.

В частности, президент поговорил с главой американского аэрокосмического ведомства (NASA) Биллом Нельсоном, сообщает пресс-служба ОПУ.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что Украина стремится вернуться в космос и рассматривает NASA, как важного партнера в этом деле. Кроме того, он указал, что исследование и использование космоса в мирных целях является важным компонентом в сотрудничестве между США и Украиной.

Они затронули темы участия украинских компаний в проекте "Антарес", участие в программе покорения Луны "Артемида" и другие проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными технологиями.

После переговоров, Зеленский пригласил Нельсона посетить Украину.

Как сообщалось ранее, изначально встреча Зеленского и Байдена намечалась на 31 августа, однако позже дату сдвинули из-за завершения операции по выводу американских войск из Афганистана.

Всего в рамках визита предусмотрено восемь встреч, которые, как ожидается, завершатся подписанием важных документов.