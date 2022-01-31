Ждать ли большого вторжения России: пять главных заявлений Резникова

Чиновник рассказал о готовности ВСУ дать достойный отпор противнику, вероятности войны и оккупации Харьковской области

В последнее время значительно увеличилось количество информации о возможном наступлении России на Украину с различных направлений. По мнению руководителя Минобороны Алексея Резникова, многие из подобных заявлений являются неправдивыми или преувеличенными, что вызывает дополнительный ажиотаж, в т.ч. и на Западе.

Чего же следует ожидать от РФ, будет ли захвачен Харьков и какие ближайшие планы Украина строит насчет НАТО, министр рассказал в большом интервью изданию LB.ua. "Телеграф" выбрал пять самых главных заявлений политика.

О вероятном нападении России (в том числе со стороны Беларуси)

По мнению министра обороны, пока нельзя наверняка утверждать о подготовке России к атаке. Как минимум потому, что на границе между странами отсутствует специальная ударная группировка российской армии.

Резников подчеркивает, что отсутствие группировки не означает отсутствие возможности создания таковой в краткие сроки. Однако любые движения у границы четко контролируются украинскими военнослужащими, поэтому в случае чего ВСУ будут готовы отреагировать.

"По состоянию на сегодня ситуация ничем не отличается от весеннего обострения, — подчеркнул Алексей Резников. — Хотя одно отличие есть. Это плюс 1000 километров с дружественным нам соседним государством Беларусь".

По словам политика, пока угроз от белорусов не предвидится, но определенную тревогу вызывает подготовка местных военнослужащих к общим учениям с Россией.

Об оккупации Харькова

Захватить Харьков или Харьковскую область, считает министр Резников, Россия пока не собирается. По крайней мере, он говорит об отсутствии вероятности подобного сценария, при этом упоминая о существовании других планов.

"Есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО тоже существует вероятность", — подчеркивает чиновник, тут же находя поводы для успокоения украинцев.

Огромные человеческие, экономические и политические потери — цена, которую России придется заплатить в случае полноценной войны с Украиной, убежден Алексей Резников. И это уже видно по нынешней ситуации в соседней стране.

"Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль относительно доллара. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в пропасть", — говорит политик.

О мобилизации

Что касается вероятного обязательного призыва в армию, Резников отмечает, что сейчас такая необходимость отсутствует.

"Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", — поясняет он.

Также он добавил, что власть "заходит" с другой стороны: занимается формированием Сил территориальной обороны. Их будут учить как теории, так и практике; ожидаются полевые учения. В первую очередь, в Силы будут привлечены главы госадминистраций — областных, районных и т.п.

"У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны, — рассказал Резников. — Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад".

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О диалоге с Россией "тет-а-тет"

В разговоре с журналистами Резников повторился, что готов на встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Однако для подобного диалога, считает чиновник, должны быть соблюдены несколько важных аспектов.

Самый главный среди них — наличие международных модераторов и поддержка Украины со стороны западных партнеров.

"Я готов встречаться, разговаривать, ответит на вопрос, являемся ли мы для них угрозой. Возможно, поставить свои вопросы, — подчеркнул Алексей Резников. — Но именно с глазу на глаз разговаривать с представителями РФ на этом уровне нет никакого смысла".

С точки зрения политика, можно основать подобие "нормандского формата", но только для министров обороны — такой вариант переговоров мог бы устроить украинскую сторону.

О совместных учениях с НАТО

Также Алексей Резников подтвердил информацию о запланированных на 2022 год совместных военных учениях со странами НАТО. Всего таких мероприятий планируется девять. Как говорит министр, пока никаких отказов от партнеров насчет этого не было.

"По моим ощущениям, изменения если и будут, то скорее в сторону более интенсивного сотрудничества и взаимодействия", — подытожил политик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько, по оценкам Минобороны, военнослужащих РФ находится на границе с Украиной.

Также мы рассказывали, что некоторые из российских артистов решили открыто выступить в поддержку Украины и подписали петицию против вторжения Кремля.