Совбез ООН срочно собирается из-за российской угрозы Украине: онлайн-трансляция

Украина также получила приглашение на участие

В понедельник, 31 января, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совета безопасности организации. Главной темой для обсуждения станет вероятная военная угроза, исходящая от России, не только для Украины, но и других стран.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на "Укринформ".

Известно, что заседание должно начаться в 17:00 по киевскому времени. Его будут транслировать, поэтому за происходящем можно будет наблюдать в режиме реального времени. Также "Телеграф" будет отслеживать происходящее и вести текстовую трансляцию.

Онлайн-трансляция заседания Совбеза ООН

Среди участников делового мероприятия числится и Украина — как государство, возле чьих границ сосредоточено больше всего российских военных.

Актуальная информация об угрозе вторжения будет предоставлена членам Совбеза ООН секретариатом объединения. Насчет ситуации собираются заслушать каждую страну, имеющую представительство в Совете безопасности. Позволят высказаться и России — объяснить свою позицию по этому вопросу.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, организации следует уделить максимальное внимание российской угрозе. Чиновница считает, что решение Совбеза может повлиять в последствии общемировую безопасность.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Украина может опозориться на ближайшем заседании Совбеза ООН Экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал, как Россия сможет использовать заявления руководства Украины против нее же.

Следует напомнить, что накануне заседания Совбеза ООН некоторые из украинских политиков отличились громкими заявлениями в адрес западных партнеров. Так, по мнению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, США зря "сеют панику" насчет вероятности вторжения России в Украину. Такая позиция отечественных чиновников не прошла незамеченной среди их европейских коллег.

Также отметим, что накануне в России некоторые общественные и культурные деятели решили высказаться против войны с Украиной. Более того — они начали сбор подписей под специальной петицией. Среди подписавших — актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.