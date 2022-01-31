Россияне в ООН использовали слова Зеленского против США

Россия в ООН вспомнила о недавних словах украинского президента о "нагнетании паники".

США обвинили Россию в угрозах начать военные действия в случае невыполнения Западом ее требований по "гарантиям безопасности", в ответ россияне напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН.

"Россия угрожает предпринять военные действия, если её требования не будут выполнены", — сказала она.

По ее словам, эти угрозы прозвучали после того, как США и НАТО получили от Москвы требования о запрете для Украины на вступление в Альянс.

Кроме того, она сообщила, что Россия перебросила в Беларусь пять тысяч военнослужащих, а также силы ПВО и баллистические ракеты.

Дипломат также отметила, что Вашингтон не хочет вступать в вооруженную конфронтацию с Москвой и надеется, что Россия перейдет к поискам дипломатического решения конфликта.

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о перемещении российских войск, обвинил США во "вмешательстве во внутренние дела страны" и в "попытках ввести в заблуждение мировое сообщество".

Не преминул он возможностью вспомнить недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вокруг темы нагнетается паника, которая вредит украинской экономике. Заявления об угрозе вторжения российский дипломат назвал "беспочвенной истерией".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Украина может опозориться на ближайшем заседании Совбеза ООН Экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал, как Россия сможет использовать заявления руководства Украины против нее же.

Как сообщалось ранее, 28 января Зеленский провел пресс-конференцию для западных журналистов, во время которой заявил, что вторжение России может произойти, но призвал не нагнетать панику по этому поводу, поскольку это может привести к тому, что Украина "потеряет экономику".

Его слова позже подтвердил глава "Слуги народа" Давид Арахамия, который и вовсе назвал позицию Запада по этому вопросу "недружественной".