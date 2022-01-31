Укр

Россияне в ООН использовали слова Зеленского против США

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Совет безопасности ООН собрался на заседание по теме Украины Новость обновлена 31 января 2022, 19:04
Совет безопасности ООН собрался на заседание по теме Украины

Россия в ООН вспомнила о недавних словах украинского президента о "нагнетании паники".

США обвинили Россию в угрозах начать военные действия в случае невыполнения Западом ее требований по "гарантиям безопасности", в ответ россияне напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН.

"Россия угрожает предпринять военные действия, если её требования не будут выполнены", — сказала она.

По ее словам, эти угрозы прозвучали после того, как США и НАТО получили от Москвы требования о запрете для Украины на вступление в Альянс.

Кроме того, она сообщила, что Россия перебросила в Беларусь пять тысяч военнослужащих, а также силы ПВО и баллистические ракеты.

Дипломат также отметила, что Вашингтон не хочет вступать в вооруженную конфронтацию с Москвой и надеется, что Россия перейдет к поискам дипломатического решения конфликта.

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о перемещении российских войск, обвинил США во "вмешательстве во внутренние дела страны" и в "попытках ввести в заблуждение мировое сообщество".

Не преминул он возможностью вспомнить недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вокруг темы нагнетается паника, которая вредит украинской экономике. Заявления об угрозе вторжения российский дипломат назвал "беспочвенной истерией".

Как сообщалось ранее, 28 января Зеленский провел пресс-конференцию для западных журналистов, во время которой заявил, что вторжение России может произойти, но призвал не нагнетать панику по этому поводу, поскольку это может привести к тому, что Украина "потеряет экономику".

Его слова позже подтвердил глава "Слуги народа" Давид Арахамия, который и вовсе назвал позицию Запада по этому вопросу "недружественной".

Теги:
#Украина #США #Россия #ООН
Совет безопасности ООН собрался на заседание по теме Украины
Мир
Россияне в ООН использовали слова Зеленского против США
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Совет безопасности ООН собрался на заседание по теме Украины
Россияне в ООН использовали слова Зеленского против США
Дата публикации
Категория
Юрий Голубан задержан полицейскими
За подготовку беспорядков в Киеве задержали скандального полковника: детали
Дата публикации
Категория
В ООН хотят услышать объяснения Москвы насчет войск у границ Украины
Совбез ООН срочно собрался из-за российской угрозы Украине: онлайн-трансляция
Дата публикации
Категория
Протяженность дороги составит 280 километров
От Ровно до Львова за 500 грн: куда можно будет доехать по первой в Украине платной дороге (инфографика и цены)
Дата публикации
Категория
Издевательства продолжались несколько часов
Иностранец-нелегал три часа насиловал и избивал украинку: фото и видео с пострадавшей