Росіяни в ООН використали слова Зеленського проти США

Росія в ООН згадала про нещодавні слова українського президента про "нагнітання паніки".

США звинуватили Росію у погрозах розпочати військові дії у разі невиконання Заходом її вимог щодо "гарантій безпеки", у відповідь росіяни нагадали про слова президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради безпеки ООН.

"Росія загрожувала вжити воєнних дій, якщо її вимоги не будуть виконані", — сказала вона.

За її словами, ці погрози пролунали після того, як США та НАТО отримали від Москви вимоги щодо заборони для України на вступ до Альянсу.

Крім того, вона повідомила, що Росія перекинула до Білорусі п’ять тисяч військовослужбовців, а також сили ППО та балістичні ракети.

Дипломат також зазначила, що Вашингтон не хоче вступати до збройної конфронтації з Москвою і сподівається, що Росія перейде до пошуків дипломатичного вирішення конфлікту.

У відповідь постпред РФ при ООН Василь Небензя, говорячи про переміщення російських військ, звинуватив США у "втручанні у внутрішні справи країни" та в "спробах ввести в оману світову спільноту".

Не проминув він можливістю згадати недавні слова президента України Володимира Зеленського про те, що довкола теми нагнітається паніка, яка шкодить українській економіці. Заяви про загрозу вторгнення російський дипломат назвав "безпідставною істерією".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Україна може зганьбитися на найближчому засіданні Ради безпеки ООН Ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера розповів, як Росія зможе використати заяви керівництва України проти неї ж.

Як повідомлялося раніше, 28 січня Зеленський провів пресконференцію для західних журналістів, під час якої заявив, що вторгнення Росії може статися, але закликав не нагнітати паніку щодо цього, оскільки це може призвести до того, що Україна "втратить економіку".

Його слова пізніше підтвердив глава "Слуги народу" Давид Арахамія, який взагалі назвав позицію Заходу з цього питання "недружньою".