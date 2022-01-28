"Давайте ставить тут три точки": Зеленский рассказал, произойдет ли вторжение России
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Президент напомнил, что украинцам помимо вопросов войны также надо думать о бытовых вопросах
Полномасштабное вторжение России может произойти, но это является вероятностью, а не фактом.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для западных СМИ.
Он указал, что никто не отрицает угрозы исходящей от России, но призвал не пугать украинских граждан радикальными заявлениями.
"Она (война, — ред.) может быть. К сожалению. И давайте ставить тут три точки, но точно не ставить одну точку и говорить, что "да, она будет", — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что украинцы являются смелым народом, которые будут защищать свою страну, но кроме этого они также должны работать и воспитывать детей.
Он отметил, что угроза вторжения существовала и в 2020 и в 2021 году, но сейчас для Украины из-за панических настроев также есть риски "потерять экономику".
Как сообщалось ранее, на фоне угроз военного вторжения России, в Украине заметно просел курс гривны. Эксперты же указывают, что экономических причин для такого падения нет, а бизнес и граждане просто пытаются найти стабильность в покупке долларов.
Вместе с тем они говорят, что такое положение вещей может привести к тому, что доллар перешагнет за отметку в 30 гривен.
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