Укр

Страх возможной войны с Россией просадил курс гривны: эксперты рассказали, стоит ли паниковать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Доллар растет относительно гривны Новость обновлена 27 января 2022, 14:47
Доллар растет относительно гривны

Украинцы привыкли покупать доллар в любой непонятной ситуации.

В последнее время в Украине наблюдается значительное проседание гривны по отношению к иностранным валютам, однако эксперты утверждают, что экономических причин для этого нет, а все причины связаны с опасениями о возможном вторжении России.

Об этом рассказал "Телеграфу" руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Он отметил, что на фоне опасений по поводу возможной эскалации конфликта между Украиной и Россией, проблемы испытывает не только гривна, но и рубль. Это связано с тем, что возможность начала полномасштабной войны пугает инвесторов и нерезидентов, которые хотят защитить свои деньги.

Его слова подтверждает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, который убежден, что банки, бизнес и простые граждане Украины наслушавшись заявлений о возможной войне попытались найти какую-либо стабильность в покупке иностранных валют.

Не помогли ситуации даже заверения премьера Украины Дениса Шмыгаля, который пытался успокоить общество и бизнес словами о том, что отечественной экономике угрожает лишь дезинформация, но похоже, что его слова не возымели нужного эффекта.

Больше о том, как обстоит ситуация на валютном рынке и стоит ли вкладываться в иностранные валюты, читайте в материале "Телеграф": Покупать доллар или продавать: что будет с курсом валют на фоне угрозы большой войны с Россией.

Теги:
#Украина #Гривна #Россия #Александр Охрименко #Андрей Шевчишин
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