Доллар может подскочить до 30 гривен: финансисты назвали сроки

Мнения финансистов по поводу дальнейшей судьбы доллара разделились

По удивительной привычке украинского населения во время ожидания и подготовки к какой-то неприятной ситуации, одним из первых пунктов, которые мы делаем — покупаем или продаем наличную валюту. Это какими-то неуловимыми успокаивающими лучами якобы греет нам как душу, так и кошелек. Однако в случае противостояния агрессии РФ такая привычка может повлечь за собой противоположные последствия посредством существенного подорожания доллара. По выводам экономистов, уже в ближайшее время цены могут быстро перескочить 29-гривневые отметки, поднявшись до 30,6 грн за доллар.

Об этом украинские специалисты в сфере экономики рассказали корреспонденту "Телеграфа" и поделились своим мнением относительно того, стоит ли покупать доллары по нынешнему курсу. Некоторые из них разделились.

Так, аналитик TeleTrade Сергей Родлер отмечает, что ситуация с укреплением национальной украинской валюты только временная. Эксперт призывает вспомнить украинцев то, что произошло в 2020 году, когда в Америке случился резкий скачок процентных ставок и началась активная покупка буквально всего подряд на финансовом рынке.

Подобная ситуация может угрожать тем, что курс будет расти и дальше и, по личным убеждениям специалиста, уже к концу года подскочит до 30,6 грн за доллар. Он убежден, что покупка доллара все еще имеет смысл, однако делать это нужно только после получения так называемых "откатов" после новых рекордов, а не во время самих пиков.

Согласно информации, которую "Телеграфу" предоставил финансист Сергей Фурса лучше, что сейчас может сделать украинец - это не делать ничего. Эксперт советует как не покупать валюту, так и не заниматься ее продажей.

По словам Андрея Шевчишина, во время ожидания каких-либо движений на валютном рынке, вероятны определенные иррациональные покупки, поэтому до момента, пока мы не получим новостей о деэскалации, рынок будет только тянуться вверх. Покупку доллара в настоящее время эксперт считает обоснованной только в случае ожидания реальных военных действий.

Детальнее ознакомиться с мнениями экспертов относительно дальнейшей доли доллара в условиях вероятного вторжения России на территорию украинского государства можно в материале "Телеграфа": "Покупать доллар или продавать: что будет с курсом валют на фоне угрозы великой войны с Россией".