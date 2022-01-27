Покупать доллар или продавать: что будет с курсом валют на фоне угрозы большой войны с Россией

На рынке продолжается легкая паника, но эксперты напоминают, что семь лет назад наш валютный рынок переживал еще более стрессовые времена

В любой непонятной ситуации украинцы привыкли покупать доллары, но нынешняя атмосфера на валютном рынке заставляет усомниться в безусловной правильности этого выбора. Экономисты буквально в один голос говорят о том, что экономических причин для роста курса нет, и к сегодняшнему хаосу валютный рынок привела сугубо политика.

Но, согласитесь: от такого объяснения наблюдать за табличками в обменках ничуть не легче.

Стоит ли сегодня покупать доллары или лучше подождать? А может быть, их уже стоит начать продавать? Об этом "Телеграф" поговорил с экономистами.

Что происходит

Неделя не задалась для гривны с самого начала. В понедельник доллар на межбанке со стартовых 28,29/28,31 к вечеру взлетел на 29 копеек. Евро не остался в стороне и прибавил 25 копеек.

Вторник не принес национальной валюте никакого облегчения — девальвация гривны продолжилась. В результате официальный курс Нацбанка на 26 января составил 28,67 грн за доллар и 32,30 грн за евро.

Украинцы, глядя на быстро меняющиеся цифры в обменниках, нервничают, а эксперты поясняют: всему виной геополитическое напряжение в отношениях между Украиной и РФ, а также между РФ и Западом, на которое валютный рынок вполне ожидаемо реагирует ростом котировок. Продажи Нацбанком долларов спасают мало – гривна продолжает слабеть на глазах, и потушить этот "курсовой пожар" пока не выходит. При этом нерезиденты по-прежнему выходят из ОВГЗ, что добавляет национальной валюте "головной боли".

Успокоиться пока не получается

Отечественные экономисты единодушны: экономических причин для такого падения гривны нет. Обвал национальной валюты спровоцировали сугубо политические факторы, и кстати, аналогичная ситуация наблюдается и в РФ: рубль на этой неделе также переживает не лучшие времена.

"Основная причина падения украинской валюты заключается в оттоке капитала нерезидентов и инвесторов на фоне опасений из-за возможного вторжения РФ", — говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет: надо было меньше пугать людей тем, что "Россия нападет". Нетрудно было предположить, что, окончательно испугавшись, все начнут искать хотя бы призрачную стабильность в долларе – и население, и банки, и бизнес.

Привести украинцев, а заодно и валютный рынок "в чувство" в понедельник попытался премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщив, что никаких угроз украинской экономике, кроме дезинформации, нет. Но это не помогло, тем более, что нашему человеку прекрасно известно: как только в правительстве призывают успокоиться, самое время начинать нервничать и даже потихоньку паниковать.

Покупать или продавать?

Уже много лет доллар в любых неприятных обстоятельствах является для украинцев серьезным "успокоительным", греющим душу и кошелек. Так было бы и на этот раз, если бы не резкий скачок. Покупать "зеленый" по 29 грн многие украинцы все же не готовы. С другой стороны, есть большая вероятность, что курс уйдет за 30, и тогда придется жалеть, что не купили по 29.

Так стоит ли покупать баксы по нынешнему курсу? Мнения экономистов разделились.

Так, финансист Сергей Фурса считает, что лучшее, что можно сделать в нынешней ситуации – это по возможности ничего не делать: не покупать валюту и не продавать ее.

"Сейчас, когда можно ожидать любых движений и высот, идут эмоциональные и иррациональные покупки, — говорит Андрей Шевчишин. – Пока не наступит разрядка или не поступят позитивные новости о деэскалации, рынок будет стремиться вверх. В то же время урегулирования кризиса вернет котировки к рыночным уровням. Поэтому, покупку можно считать обоснованной, только если есть ожидания военных действий".

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер в беседе с "Телеграфом" отметил, что с самого начала было очевидно: укрепление гривны и других валют развивающихся стран будет временным. Никто и не ожидал, что ФРС и ЕЦБ будут бесконечно печатать огромное количество денег и вливать их в систему. Эксперт предлагает вспомнить, что случилось в 2020 году: тогда в США резко снизили процентную ставку и стали активно покупать на рынке буквально все подряд.

"В 2022 году ситуация изменится: доступ к долларовому фондированию будет усложняться, а доходность трежерис (долговые обязательства правительства США – Авт.) будет расти на фоне ужесточения политики ФРС, которая, как ожидается, повысит ставку 6-8 раз в текущем году, — отметил Родлер. – Если говорить проще, то покупать рискованные инструменты в гривне в условиях, когда привлекать под это дело капитал станет сложнее, да еще и самые надежные бумаги в мире (долларовые) приносят неплохую доходность, практически никто не будет. Давать деньги в долг государству продолжат, главным образом, банки: они с радостью зарабатывают на разнице ставок ОВГЗ, под которую привлекают капитал".

Подобная ситуация чревата тем, что курс будет расти и дальше, приходит к выводу эксперт. В ближайшее время курсовые цифры вполне могут превысить отметку в 29 грн за доллар, а к концу года рискуют уйти к 30,6 грн за доллар. Поэтому, резюмировал Сергей Родлер, покупка доллара все еще имеет смысл, но делать это стоит все же после некоторых откатов от новых рекордов, а не непосредственно на пиках.

Противоположный совет дал читателям "Телеграфа" Александр Охрименко. Согласно его прогнозам, уже к весне произойдет ревальвация и курс составит около 27 грн, а летом – и вовсе 26 грн за доллар. Поэтому, уверен эксперт, валюту сегодня нужно не покупать, а продавать.

"Нужно уметь работать на панике", — резюмировал Охрименко.

Все познается в сравнении…

Экономист Андрей Мартынюк напоминает: 7 лет назад наш валютный рынок переживал еще более стрессовые времена. А, как известно, все познается в сравнении. И если вспоминать начало 2015-го, становится очевидно: сегодня мы переживаем не панику и даже не ажиотаж, а, скорее, психологический прессинг.

Несмотря на то, что этот прессинг сохраняется, как сохраняется и вероятность дальнейшего ослабления гривны, эксперт все же не советует скупать сейчас валюту по откровенно завышенному курсу. Лучшее, что можно сделать в текущих условиях – это не суетиться и попробовать сохранять спокойствие. Как только ситуация на границах с РФ стабилизируется и напряжение начнет падать, курс откатится назад.

В целом экономист считает, что хорошим советом сегодня будет действовать в соответствии с конкретными обстоятельствами. То есть, например, если вы планировали крупную покупку – скажем, холодильника или стиральной машины, а теперь думаете, продавать накопленные доллары для этих целей, или подождать до лучших времен, валюту вполне можно продать. Курс сейчас для продажи хороший, а цены в магазинах вырасти пока не успели, так что в любом случае эта сделка окажется выгодной.

С другой стороны, если у вас есть "лишние гривны", вы сильно нервничаете от того, что курс слабеет и чувствуете, что с долларом вам будет спокойнее, можно купить немного валюты и успокоиться.