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Покупать доллар или продавать: что будет с курсом валют на фоне угрозы большой войны с Россией

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Гурген Григорян Гурген Григорян
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Доллар можно покупать, как минимум, чтобы снизить стресс
Доллар можно покупать, как минимум, чтобы снизить стресс

На рынке продолжается легкая паника, но эксперты напоминают, что семь лет назад наш валютный рынок переживал еще более стрессовые времена

В любой непонятной ситуации украинцы привыкли покупать доллары, но нынешняя атмосфера на валютном рынке заставляет усомниться в безусловной правильности этого выбора. Экономисты буквально в один голос говорят о том, что экономических причин для роста курса нет, и к сегодняшнему хаосу валютный рынок привела сугубо политика.

Но, согласитесь: от такого объяснения наблюдать за табличками в обменках ничуть не легче.

Стоит ли сегодня покупать доллары или лучше подождать? А может быть, их уже стоит начать продавать? Об этом "Телеграф" поговорил с экономистами.

Что происходит

Неделя не задалась для гривны с самого начала. В понедельник доллар на межбанке со стартовых 28,29/28,31 к вечеру взлетел на 29 копеек. Евро не остался в стороне и прибавил 25 копеек.

Вторник не принес национальной валюте никакого облегчения — девальвация гривны продолжилась. В результате официальный курс Нацбанка на 26 января составил 28,67 грн за доллар и 32,30 грн за евро.

Украинцы, глядя на быстро меняющиеся цифры в обменниках, нервничают, а эксперты поясняют: всему виной геополитическое напряжение в отношениях между Украиной и РФ, а также между РФ и Западом, на которое валютный рынок вполне ожидаемо реагирует ростом котировок. Продажи Нацбанком долларов спасают мало – гривна продолжает слабеть на глазах, и потушить этот "курсовой пожар" пока не выходит. При этом нерезиденты по-прежнему выходят из ОВГЗ, что добавляет национальной валюте "головной боли".

Успокоиться пока не получается

Отечественные экономисты единодушны: экономических причин для такого падения гривны нет. Обвал национальной валюты спровоцировали сугубо политические факторы, и кстати, аналогичная ситуация наблюдается и в РФ: рубль на этой неделе также переживает не лучшие времена.

"Основная причина падения украинской валюты заключается в оттоке капитала нерезидентов и инвесторов на фоне опасений из-за возможного вторжения РФ", — говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет: надо было меньше пугать людей тем, что "Россия нападет". Нетрудно было предположить, что, окончательно испугавшись, все начнут искать хотя бы призрачную стабильность в долларе – и население, и банки, и бизнес.

Привести украинцев, а заодно и валютный рынок "в чувство" в понедельник попытался премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщив, что никаких угроз украинской экономике, кроме дезинформации, нет. Но это не помогло, тем более, что нашему человеку прекрасно известно: как только в правительстве призывают успокоиться, самое время начинать нервничать и даже потихоньку паниковать.

Покупать или продавать?

Уже много лет доллар в любых неприятных обстоятельствах является для украинцев серьезным "успокоительным", греющим душу и кошелек. Так было бы и на этот раз, если бы не резкий скачок. Покупать "зеленый" по 29 грн многие украинцы все же не готовы. С другой стороны, есть большая вероятность, что курс уйдет за 30, и тогда придется жалеть, что не купили по 29.

Так стоит ли покупать баксы по нынешнему курсу? Мнения экономистов разделились.

Так, финансист Сергей Фурса считает, что лучшее, что можно сделать в нынешней ситуации – это по возможности ничего не делать: не покупать валюту и не продавать ее.

"Сейчас, когда можно ожидать любых движений и высот, идут эмоциональные и иррациональные покупки, — говорит Андрей Шевчишин. – Пока не наступит разрядка или не поступят позитивные новости о деэскалации, рынок будет стремиться вверх. В то же время урегулирования кризиса вернет котировки к рыночным уровням. Поэтому, покупку можно считать обоснованной, только если есть ожидания военных действий".

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер в беседе с "Телеграфом" отметил, что с самого начала было очевидно: укрепление гривны и других валют развивающихся стран будет временным. Никто и не ожидал, что ФРС и ЕЦБ будут бесконечно печатать огромное количество денег и вливать их в систему. Эксперт предлагает вспомнить, что случилось в 2020 году: тогда в США резко снизили процентную ставку и стали активно покупать на рынке буквально все подряд.

"В 2022 году ситуация изменится: доступ к долларовому фондированию будет усложняться, а доходность трежерис (долговые обязательства правительства США – Авт.) будет расти на фоне ужесточения политики ФРС, которая, как ожидается, повысит ставку 6-8 раз в текущем году, — отметил Родлер. – Если говорить проще, то покупать рискованные инструменты в гривне в условиях, когда привлекать под это дело капитал станет сложнее, да еще и самые надежные бумаги в мире (долларовые) приносят неплохую доходность, практически никто не будет. Давать деньги в долг государству продолжат, главным образом, банки: они с радостью зарабатывают на разнице ставок ОВГЗ, под которую привлекают капитал".

Подобная ситуация чревата тем, что курс будет расти и дальше, приходит к выводу эксперт. В ближайшее время курсовые цифры вполне могут превысить отметку в 29 грн за доллар, а к концу года рискуют уйти к 30,6 грн за доллар. Поэтому, резюмировал Сергей Родлер, покупка доллара все еще имеет смысл, но делать это стоит все же после некоторых откатов от новых рекордов, а не непосредственно на пиках.

Противоположный совет дал читателям "Телеграфа" Александр Охрименко. Согласно его прогнозам, уже к весне произойдет ревальвация и курс составит около 27 грн, а летом – и вовсе 26 грн за доллар. Поэтому, уверен эксперт, валюту сегодня нужно не покупать, а продавать.

"Нужно уметь работать на панике", — резюмировал Охрименко.

Все познается в сравнении…

Экономист Андрей Мартынюк напоминает: 7 лет назад наш валютный рынок переживал еще более стрессовые времена. А, как известно, все познается в сравнении. И если вспоминать начало 2015-го, становится очевидно: сегодня мы переживаем не панику и даже не ажиотаж, а, скорее, психологический прессинг.

Несмотря на то, что этот прессинг сохраняется, как сохраняется и вероятность дальнейшего ослабления гривны, эксперт все же не советует скупать сейчас валюту по откровенно завышенному курсу. Лучшее, что можно сделать в текущих условиях – это не суетиться и попробовать сохранять спокойствие. Как только ситуация на границах с РФ стабилизируется и напряжение начнет падать, курс откатится назад.

В целом экономист считает, что хорошим советом сегодня будет действовать в соответствии с конкретными обстоятельствами. То есть, например, если вы планировали крупную покупку – скажем, холодильника или стиральной машины, а теперь думаете, продавать накопленные доллары для этих целей, или подождать до лучших времен, валюту вполне можно продать. Курс сейчас для продажи хороший, а цены в магазинах вырасти пока не успели, так что в любом случае эта сделка окажется выгодной.

С другой стороны, если у вас есть "лишние гривны", вы сильно нервничаете от того, что курс слабеет и чувствуете, что с долларом вам будет спокойнее, можно купить немного валюты и успокоиться.

Теги:
#Гривна #Доллар #Валюта #Курс доллара
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