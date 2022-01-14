"Украинцам лучше хранить деньги в трех валютах", - аналитик рассказал, что будет с курсом доллара в этом году

Аналитик Вадим Иосуб дал свой прогноз по экономической ситуации в Украине

В четверг, 13 января, доллар и евро резко подскочили в цене в Украине. Также на страну накатывает тотальное подорожание продуктов, коммуналки и не только. Своим прогнозом касательно курса валют, инфляции и рисков для украинской экономики с "Телеграфом" поделился старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

О рисках внешних и внутренних

– Инфляция, курс валют – какие прогнозы на ближайшую перспективу и этот год?

– В 2022-м среднегодовой курс доллара составит 27,4–27,5 грн. К концу года доллар может подняться до 27,6–27,8 грн. Это базовый сценарий, который предполагает: а) успешное продолжение программы stand by с МВФ; б) отсутствие серьезного политического обострения с РФ, и, тем более, перехода противостояния в "горячую фазу". Рост ВВП составит 3,5-4%. Инфляция может снизиться до 7%, но вряд ли достигнет установленной НБУ цели в 5%.

– Какие видите главные экономические риски внутри Украины?

– Основной внутренний риск – это недостаток политической воли для проведения реформ, согласованных с МВФ. В первую очередь, речь идет об институциональных реформах, касающихся борьбы с коррупцией, независимости судов, корпоративного управления госсобственностью.

– Как могут отразиться на украинской экономике внешние факторы, включая вероятность российской агрессии?

– Опасения российской агрессии давят в первую очередь на курс гривны. С точки зрения нынешнего курса доллара, который заметно вырос за последние пару месяцев, вероятность агрессии оценивается как достаточно высокая. В случае заметного снижения эскалации, гривна может укрепиться до 26 грн за доллар.

О коррупции и диверсификации

– Некоторые эксперты прочат Украине скачок цен на продукты и энергоносители. Как минимизировать риски?

– Рост цен во многом связан с глобальными процессами, ростом мировых цен, и повлиять на это украинское правительство никак не может. Остается надежда, что крупнейшие мировые центробанки перейдут к ужесточению своей монетарной политики, что приведет к замедлению инфляции в мире, и это будет способствовать ее замедлению и в Украине.

– Какие шаги следует предпринять власти, чтобы улучшить финансово-экономическое положение украинцев?

– Самые важные шаги для улучшения ситуации в экономике – это эффективная борьба с коррупцией, которая, в случае успеха, привлечет в страну большие иностранные инвестиции. Трудности на этом пути очевидны: такой борьбе противостоят сами коррупционеры.

– Что посоветуете украинцам в новом году, чтобы чувствовать себя более стабильно в финансовом смысле?

– Всегда придерживаться принципа диверсификации. Распределить свои сбережения по разным валютам. Самый простой вариант – по одной трети хранить в гривне, долларе и евро.

Ранее "Телеграф" писал, что у экспертов в экономике есть предложения, как сдержать подорожание или облегчить его. Одним из таких шагов власть видит введение талонов на продукты.