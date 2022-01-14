"Українцям краще зберігати гроші у трьох валютах", — аналітик розповів, що буде з курсом долара цього року

Аналітик Вадим Йосуб дав свій прогноз щодо економічної ситуації в Україні

У четвер, 13 січня, долар та євро різко підскочили в ціні в Україні. Також на країну накочує тотальне подорожчання продуктів, комуналки та не тільки. Своїм прогнозом щодо курсу валют, інфляції та ризиків для української економіки з "Телеграфом" поділився старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб.

Про ризики зовнішні та внутрішні

– Інфляція, курс валют – які прогнози на найближчу перспективу цього року?

– 2022-го середньорічний курс долара становитиме 27,4–27,5 грн. До кінця року долар може піднятися до 27,6-27,8 грн. Це базовий сценарій, який передбачає: а) успішне продовження програми stand by із МВФ; б) відсутність серйозного політичного загострення з РФ, і тим більше переходу протистояння в "гарячу фазу". Зростання ВВП становитиме 3,5-4%. Інфляція може знизитися до 7%, але навряд чи досягне встановленої НБУ мети 5%.

– Які бачите головні економічні ризики в Україні?

– Основний внутрішній ризик – це нестача політичної волі для проведення реформ, узгоджених із МВФ. Насамперед йдеться про інституційні реформи, що стосуються боротьби з корупцією, незалежності судів, корпоративного управління держвласністю.

– Як можуть позначитись на українській економіці зовнішні фактори, включаючи ймовірність російської агресії?

– Побоювання російської агресії тиснуть насамперед на курс гривні. З погляду нинішнього курсу долара, який помітно виріс за останні кілька місяців, ймовірність агресії оцінюється як досить висока. У разі помітного зниження ескалації гривня може зміцнитися до 26 грн за долар.

Про корупцію та диверсифікацію

– Деякі експерти пророкують Україні стрибок цін на продукти та енергоносії. Як мінімізувати ризики?

– Зростання цін багато в чому пов’язане із глобальними процесами, зростанням світових цін, і вплинути на це український уряд ніяк не може. Залишається надія, що найбільші світові центробанки перейдуть до посилення своєї монетарної політики, що призведе до уповільнення інфляції у світі, і це сприятиме її уповільненню і в Україні.

– Які кроки слід зробити владі, щоб покращити фінансово-економічний стан українців?

– Найважливіші кроки для покращення ситуації в економіці – це ефективна боротьба з корупцією, яка у разі успіху приверне в країну великі іноземні інвестиції. Проблеми на цьому шляху очевидні: такій боротьбі протистоять самі корупціонери.

– Що порадите українцям у новому році, щоб почуватися стабільніше у фінансовому сенсі?

– Завжди дотримуватись принципу диверсифікації. Розподілити свої заощадження з різних валют. Найпростіший варіант – по одній третині зберігати у гривні, доларі та євро.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти в економіці мають пропозиції, як стримати подорожчання або полегшити його. Одним із таких кроків влада бачить запровадження талонів на продукти.