На українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін

В Україні дорожчатиме практично все і проблема не лише у діях уряду, а й у загальносвітовій тенденції

Минулий рік став першим із 2018-го, коли споживча інфляція перевищила 10%. Причиною цього стало рекордне подорожчання газу, ціна на який з осені доходила до 2000 доларів за тисячу кубометрів. Вже тоді експерти передбачали українцям стрибок цін практично на всі товари та послуги.

Проте ціни зростали не лише для українців на споживчому ринку, подорожчання відбулося і на ринку промислових товарів. Як підсумок, промислова інфляція, за даними Держстату, з грудня 2020 по грудень 2021 року становила 62,2%. Цей показник став рекордним для України протягом останніх 25 років.

Такий стан речей неодмінно вплине на життя українців у 2022 році. Як саме — розбирався "Телеграф".

Пом’якшення карантину тому виною

На думку директора Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, причина рекордного зростання цін в Україні та сама, що й у всьому світі – пом’якшення обмежень, пов’язаних з коронавірусною інфекцією.

"Після скасування обмежень відбулося вибухове зростання до того штучно стримуваного попиту населення та економіки. У результаті в усьому світі сталося різке підвищення цін практично на всі товари, зокрема харчових продуктів. Найбільш яскраво це помітно на прикладі цін на олію, борошно та м’ясо птаха. Додайте до цього зростання цін на енергоносії — нафта подорожчала з 40 доларів за барель у 2020 році, до 70 доларів сьогодні. Тож висока інфляція в Україні минулого року абсолютно нормальна і неминуча подія", — пояснює експерт.

Все тільки дорожчатиме

На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, цього року неминуче підвищення цін на товари першої необхідності для багатьох українців, насамперед харчових продуктів, медикаментів та комунальних послуг.

"З літа ми спостерігаємо зростання цін на природний газ, що є сировиною для виробництва мінеральних добрив. В результаті вони дорожчають, а деякі виробники навіть знижують виробництво. В умовах високих цін та дефіциту добрива аграрії цього року використовуватимуть їх менше, ніж раніше, тож врожай буде меншим. Таким чином ми отримаємо подорожчання продукції АПК через високі ціни на добрива та нафтопродукти, з іншого – через дефіцит товару", — пояснює один із механізмів майбутнього зростання цін на продовольство співрозмовник "Телеграфа".

Економічний експерт Борис Кушнірук

Продовжиться зростання комунальних тарифів, доки їх стримують коштом підвищення вартості електроенергії для бізнесу.

"В одного мого знайомого рахунки за електроенергію за 2 місяці восени виросли втричі. Що робити в такій ситуації – закривати виробництво чи підіймати ціни на продукцію, яку споживачі можуть також не заплатити?", — наводить приклад тимчасовості такого рішення Борис Кушнірук.

Таким чином, поточний рік, згідно з прогнозом експерта, супроводжуватиметься як мінімум такою ж високою інфляцією, що й у 2021 році.

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На думку економічного експерта Данила Моніна, у 2022 році інфляція може становити в середньому 10-15%, залежно від конкретної групи товарів:

харчові продукти можуть подорожчати на 10-15% коштом зростання витрат аграріїв на посівну та збирання через підвищення цін на добрива та нафтопродукти;

тарифи на комунальні послуги можуть зрости на 20-25% як за підсумками 2021 року, а можуть подорожчати на 100%, якщо Кабмін вирішить виконувати вимоги МВФ і не стримуватиме зростання цін на газ;

інфляція над ринком промислових товарів, які переважно імпортні, може становити також до 15%. З них 10% — зростання світових цін і ще 3-5% — девальвація гривні стосовно долара за підсумками року;

вартість послуг також швидше за все зросте на 10-15% через зростання витрат на оплату праці.

"Ну а тепер скажіть, чому в Україні інфляція у 2022 році буде нижчою за 10%? Хіба що чергова світова фінансова криза допоможе", — констатує експерт.

Данило Монін

На думку Олександра Охріменка, 2022-й буде роком такої ж високої інфляції, як і минулий, тобто стрибок цін перевищить 10%, і це супроводжуватиметься зростанням ВВП і стабільним курсом гривні.

"Зростання цін — це світова тенденція і нам доведеться звикати жити за цих умов", — вважає експерт.

Україна перетвориться на сировинний придаток чутливий до зовнішніх криз

Борис Кушнірук бачить у тенденції зростання промислових цін ще один небезпечний для України симптом.

"За даними Держстату, найбільша промислова інфляція сталася у сировинних галузях України. Наприклад, у видобутку залізних руд зростання цін склало понад 100%, видобутку природного газу – 95%. А от продукція машинобудування подорожчала лише на 9% і це погано", — зазначає експерт.

Як пояснює співрозмовник "Телеграфа", підвищення цін виходить вигіднішим для сировинних галузей української економіки, орієнтованих насамперед на зовнішній ринок, тоді як переробні працюють головним чином на внутрішній.

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"Зі зростанням цін на свою продукцію сировинні підприємства можуть продати товар закордон і заробити на цьому додаткові кошти. Якщо курс гривні стабільний – їм вигідно брати кредит у доларах та спокійно віддавати його коштом високих цін. Якщо гривня дешевшає, вони беруть кредит у нацвалюті та шляхом експорту отримують більше доларів. Водночас переробні галузі працюють головним чином на внутрішній ринок і не можуть просто підняти ціну на свою продукцію як сировинні підприємства, тоді споживачі в Україні можуть продукцію просто не купити. Виникає дилема – припиняти виробництво та втрачати ринок збуту, або продовжувати працювати з дорогою сировиною собі на збиток, але не втрачати збут", — говорить про різницю у впливі зростання цін на промтовари для різних галузей української економіки експерт.

У перспективі це веде до того, що переробна промисловість в Україні скорочуватиметься, що зробить українську, переважно сировинну економіку, дуже вразливою до коливань цін на сировину на світових ринках.

"Якщо сьогодні податкова звітує про перевиконання дохідної частини бюджету, то в майбутньому падіння цін на сировину може навпаки, призвести до дефіциту надходжень до державної скарбниці. Продукція ж переробної промисловості з вищою додатковою вартістю робила б ситуацію стабільнішою. І це ми не говоримо про можливих політичних криз, які в Україні дуже часті", — наголошує Борис Кушнірук.

Тим часом через очікуване зростання цін на продукти в Україні задумалися про необхідність введення заходів щодо захисту найбільш уразливих категорій населення.