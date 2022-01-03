Дешевому хлібу бути? Кабмін придумав, як уникнути подорожчання продуктів

У Кабміні ухвалили постанову, за допомогою якої в Україні стримуватимуть різке зростання цін на продукти першої необхідності

Минулий рік запам’ятається подорожчанням продуктів — у всьому світі продовольство зросло в ціні приблизно на третину. В Україні ж різким подорожчанням відзначилися соняшникова олія та яйця.

Наприкінці 2021 року у Всеукраїнській асоціації пекарів заявили, що українцям може загрожувати дефіцит хліба та борошняних виробів через високі ціни на природний газ.

У Кабінеті міністрів України почули прохання про допомогу виробничників і 30 грудня прийняли постанову №1432, якою запровадили заходи щодо покращення ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

Що пропонує Кабмін

Постанова уряду, прийнята у передостанній день минулого року, складається лише з двох пунктів. Першим із них пропонується включити батон та соняшникову олію до переліку соціально значущих товарів, затвердженого у квітні 2020 року.

Тоді своєю постановою №341 Кабмін затвердив список соціально значущих товарів та товарів протиепідеміологічного призначення, на які держава мала право декларувати зміни роздрібних цін.

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Окрім батону та соняшникової олії до цього переліку входять ще близько 15 товарних позицій, у тому числі цукор, гречана крупа, борошно, молоко, бензин та природний газ.

Другим пунктом ухвали Кабмін обмежує торгову надбавку на хліб і батон у 10%, включенням відповідного пункту до постанови уряду №1236 від 9 грудня 2020 року.

Також виробники будуть змушені повідомляти заздалегідь про підвищення цін на батони та олію.

Дешевий газ для хліба та гречки

Іншим напрямком допомоги виробникам стає дешевий газ, щоправда, у цьому випадку Кабмін не обіцяє недороге пальне, а просто обмежує торговельну надбавку.

Так, постанова КМУ №1435 від того ж 30 грудня 2021 року встановлює граничну торгову надбавку на природний газ українського видобутку в 24% при постачанні палива виробникам пшеничного борошна вищого гатунку, молока пастеризованого жирністю в 2,5%, житнього та пшеничного хліба, яєць, курятини, батонів та олії.

Цікаво, що найнижчу надбавку до ціни українського природного газу, лише 1%, отримають виробники гречаної крупи.

Наступного року українцям обіцяють зростання цін на всі основні продукти харчування, насамперед хліб, деякі крупи, цукор, овочі, молоко та м’ясо.