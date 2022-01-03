Дешевому хлібу бути? Кабмін придумав, як уникнути подорожчання продуктів
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У Кабміні ухвалили постанову, за допомогою якої в Україні стримуватимуть різке зростання цін на продукти першої необхідності
Минулий рік запам’ятається подорожчанням продуктів — у всьому світі продовольство зросло в ціні приблизно на третину. В Україні ж різким подорожчанням відзначилися соняшникова олія та яйця.
Наприкінці 2021 року у Всеукраїнській асоціації пекарів заявили, що українцям може загрожувати дефіцит хліба та борошняних виробів через високі ціни на природний газ.
У Кабінеті міністрів України почули прохання про допомогу виробничників і 30 грудня прийняли постанову №1432, якою запровадили заходи щодо покращення ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів.
Що пропонує Кабмін
Постанова уряду, прийнята у передостанній день минулого року, складається лише з двох пунктів. Першим із них пропонується включити батон та соняшникову олію до переліку соціально значущих товарів, затвердженого у квітні 2020 року.
Тоді своєю постановою №341 Кабмін затвердив список соціально значущих товарів та товарів протиепідеміологічного призначення, на які держава мала право декларувати зміни роздрібних цін.
Окрім батону та соняшникової олії до цього переліку входять ще близько 15 товарних позицій, у тому числі цукор, гречана крупа, борошно, молоко, бензин та природний газ.
Другим пунктом ухвали Кабмін обмежує торгову надбавку на хліб і батон у 10%, включенням відповідного пункту до постанови уряду №1236 від 9 грудня 2020 року.
Також виробники будуть змушені повідомляти заздалегідь про підвищення цін на батони та олію.
Дешевий газ для хліба та гречки
Іншим напрямком допомоги виробникам стає дешевий газ, щоправда, у цьому випадку Кабмін не обіцяє недороге пальне, а просто обмежує торговельну надбавку.
Так, постанова КМУ №1435 від того ж 30 грудня 2021 року встановлює граничну торгову надбавку на природний газ українського видобутку в 24% при постачанні палива виробникам пшеничного борошна вищого гатунку, молока пастеризованого жирністю в 2,5%, житнього та пшеничного хліба, яєць, курятини, батонів та олії.
Цікаво, що найнижчу надбавку до ціни українського природного газу, лише 1%, отримають виробники гречаної крупи.
Наступного року українцям обіцяють зростання цін на всі основні продукти харчування, насамперед хліб, деякі крупи, цукор, овочі, молоко та м’ясо.
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