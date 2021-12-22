В Україні подорожчають важливі продукти: що найбільше

Українцям у 2022 році обіцяють подорожчання основних продуктів харчування

Рік, що минає, став для українців дуже затратним — вперше з 2017 року інфляція перевищить 10%, а з літа багато продуктів на наших столах відчутно подорожчали. Особливо це стосується курячих яєць та олії.

Які продукти подорожчають у 2022 році розбирався " Телеграф ".

У 2021 році дорожчало майже все

За даними Укрстату, з початку року на 10,2% подорожчали практично всі продукти, лише ціна хліба зросла на 14%, зокрема:

1 кг хліба вищого ґатунку подорожчав з 27,7 грн до 31,6 грн;

з 37,6 до 43,5 грн. за кілограм зросла в ціні гречана крупа;

від 15 до 25 гривень на кілограмі додалося до ціни м’яса, зі 150 до 175 гривень подорожчала яловичина та з 57,4 грн до 72,4 грн м’ясо птиці;

від 2,5 до 4 гривень за 1 кг подорожчали овочі, крім картоплі, ціна якої впала більш ніж на 3 гривні;

також ціни знизилися на яйця, цукор і навіть олію.

Втім, це не має заспокоювати, адже вже напередодні Нового року ціни знову пішли нагору. Вартість новорічного столу на 4 осіб перевищила 1800 гривень, що на 8% вище за торішній показник.

Подорожчають хліб, крупи, цукор

Як повідомляє "112-й канал" з посиланням на академіка, віце-президента Національної академії аграрних наук Ануш Балян, найбільше наступного року мають вирости в ціні найдешевші та найзвичніші українцям товари, наприклад, хліб.

Віце-президент Національної академії аграрних наук Ануш Балян

Подорожчання хліба очікується в межах 1-1,5% щомісяця, що за рік становитиме 12-18%, а причиною цього буде зростання виробничих витрат на цукор, олію та, особливо, природний газ.

"У 2022 році очікується зростання цін на гречану крупу на 15-20% — вартість перевищить значення 65 грн/кг, на горохову крупу — 10-15% (перевищить 24 грн/кг), на кукурудзяну крупу — 10-15% (перевищить 20 грн/кг, ячмінну – на 12-14% (перевищить 18 грн/кг), пшеничну – на 10-15% (перевищить 20 грн/кг)”. – прогнозує Ануш Балян

Хоча водночас Мінагрополітики звітує про рекордний урожай зернових та зернобобових у 106 мільйонів тонн, щоправда, на експорт відправлено вже 29,4 млн тонн.

А як же решта?

Прогнозують у НААН і зростання цін на цукор на 20-30% через інфляцію та зростання накладних витрат виробників. Повинно зрости в ціні молоко та молокопродукти через зниження поголів’я великої рогатої худоби, сало та м’ясо, а також м’ясо птиці.

Як повідомили "Телеграфу" в Асоціації свинарів України, напередодні Нового року попит на свинину зріс на 20%, при цьому поголів’я свиней у порівнянні з груднем 2020 знизилося на 40 тисяч голів. Втім, це лише 1% від їхнього загального поголів’я.

Що стосується соняшникової олії, то вона може подорожчати на 10% у 2022 році. За даними Асоціації "Укроліяпром", олії для внутрішніх потреб достатньо, його виробництво впало на 3-5%, незважаючи на рекордний урожай-2021.

Дешевих овочів не чекати?

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, найбільше останнім часом зростають у ціні овочі, особливо капуста – приблизно на 30%. Ануш Балян прогнозує зростання цін на овочі "борщового набору" у 2022 році на 15-20%, зокрема на картоплю на 35%.

У той же час, за підсумками листопада, ціна на картоплю, за даними Мінагро, знизилася на 16%. А на думку заступника директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Миколи Фурдиги, зростання цін на картоплю наступного року очікувати не варто. Як вважає вчений, урожай "другого хліба" приблизно на 15% вищий, ніж у 2021 році, і тому ціна на нього навряд чи зросте більш ніж на 1 гривню, що становить 10-15%.

Загалом значний вплив на стан цін на продукти можуть вплинути ціни на природний газ, що почався з осені і використовуваний багатьма виробниками продовольчих товарів.