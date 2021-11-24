Чергове випробування для українців: які продукти та наскільки подорожчали у 2021 році

Колись найдешевші продукти в Україні відчутно зросли в ціні, попри хороші врожаї

Цього року подорожчання продуктів стало особливо помітним для українців – наприкінці літа різко зросли ціни на олію та яйця, а інфляцію у 2021-му прогнозують на рівні вище 10%. До речі, вперше із 2017 року.

Однак це далеко не все — подорожчання також торкнулося м’яса, цукру, хліба та багатьох овочів. "Телеграф" розібрався детальніше, купівля яких продуктів почала сильніше бити по гаманцях українців.

Хліб

За даними Держстату, ціна 1 кілограму хліба вищого ґатунку з початку року зросла з 27,7 грн до 31,6 грн, хліб першого ґатунку подорожчав з 22 до 25,2 грн, а житній — з 23 до 26,05 грн. Більш ніж на 2 гривні – з 14,9 до 17,1 грн, подорожчав батон вагою 0,5 кг.

І все це попри рекордний урожай зернових — лише озимої пшениці в Україні цього року зібрали 32,9 млн тонн. Проте поки що цей фактор не вплинув на ціноутворення. Принаймні з вересня, коли збирання зернових було закінчено, ціна на хліб тільки зростала.

Хліб у 2021 році подорожчав на 15-20%

Загалом, за даними Держстату, хліб в Україні тепер коштує на 14% дорожче, ніж у грудні минулого року.

Зросли в ціні, щоправда, значно меншою мірою, і макаронні вироби — з 20,8 грн до 23,3 грн з січня до жовтня, і борошно – з 13,2 до 14,5 грн за кілограм.

Крупи

Подорожчали в Україні й крупи. Тут серед рекордсменів виявились гречка – з початку року ціна зросла з 37,6 до 43,5 грн, та рис – з 24,6 до 27,9 грн за кілограм. Втім, до кінця року гречаній крупі обіцяють стабільну ціну, чому допоможе і рекордний урожай гречки в Україні, який перевищив 110 тисяч тонн.

Гречки українцям вистачить, але дешевшою вона не стане

З 13,5 грн до 15,05 грн зросла в ціні і ячна крупа, причому в серпні-вересні вона навіть подешевшала на 30 копійок, чому сприяв урожай ячменю в 9,6 мільйона тонн. Втім, уже у жовтні крупа подорожчала на 10 копійок, тож до кінця року ціна може зрости.

М’ясо

Зросли ціни на м’ясну продукцію і найсильніше це відбивається на вартості яловичини та м’яса птиці.

Так, зі 150 до 175 гривень за 1 кілограм з початку року подорожчала яловичина та на 15 гривень – з 57,4 до 72,4 грн, м’ясо птиці. Куряче філе зросло у ціні з 94 до 117,5 гривні за 1 кілограм.

Якщо вірити Держстату, з січня ціни на курячі яйця впали з 32,3 до 30,3 грн за 10 штук, при цьому в грудні 2020 року вони коштували 27,5 грн, а в червні-липні 22 гривні, тобто і тут ціна насправді зростає. Раніше власник найбільшого виробника курячих яєць агрохолдингу «Авангард» Олег Бахматюк пов’язав зростання цін із його кримінальним переслідуванням з боку НАБУ.

Олія

Різкий стрибок цін на соняшникову олію, що розпочався навесні, розбурхав українців. Навіть за даними Держстату з 44 гривень літр олії подорожчав майже до 65 у липні. Восени, якщо вірити чиновникам, ціна на нього дещо впала, склавши 62,7 грн за 1 літр за підсумками жовтня.

При цьому середня ціна вершкового масла зросла з 44,4 до 49,1 грн за 200 грамів.

Цукор

З 20,9 грн за 1 кілограм у січні до 27,8 грн у жовтні подорожчав і цукор, причому у серпні-вересні він коштував 28,7 грн. Падінню ціни явно сприяв знов-таки великий урожай цукрових буряків, що становив 10,25 млн тонн з 96% прибраних площ.

Зросли в ціні навіть овочі

Але найнеприємнішим стало зростання цін на основні овочі — зазвичай найдешевший продукт харчування на столах українців подорожчав з січня по жовтень на 50%:

- капуста подорожчала з 5 до 7,55 грн;

- цибуля – з 5,55 до 9,6 грн;

- буряк – з 6,4 до 9,05 грн;

- морква – з 6,35 грн до 9 грн.

Єдиним приємним винятком стало зниження ціни картоплі – з 11,15 до 8,7 грн, втім, це багато в чому пояснюється сезонністю, вартість «другого хліба» взимку завжди вища, ніж восени. Щоправда, рекорд цін на картоплю цього року було поставлено у червні, коли його середня ціна становила 13,3 грн.

Загалом, за даними Держстату, зростання цін на харчі цього року склало 10,2%.

На думку експертів, у 2021 році через зростання цін на енергоносії в Україні може подорожчати буквально все – від тарифів на комуналку до послуг фітнес-клубів.