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В Україні подорожчають яйця та картопля: коли і на скільки

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Цінники на продукти зміняться вже у листопаді Новина оновлена 14 листопада 2021, 07:36
Цінники на продукти зміняться вже у листопаді

Подорожчання яєць триватиме аж до Новорічних свят

Вже до кінця листопада в Україні очікується підвищення цін на кілька найпопулярніших продуктів — яйця та картопля.

Про це повідомляє ресурс AgroTrend, посилаючись на інформацію від різних експертів.

Яйця

За словами аналітика "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлани Литвин, вартість яєць уже почала підвищуватись з початку листопада. За перші десять днів ціна зросла ненабагато, лише на 1%, але це вже "довело" середній цінник до суми 35,20 грн/десяток.

Тенденція збережеться і впродовж цього місяця, і до Новорічних свят. Це пов’язано із сезонністю вартості для деяких продуктів.

"Ціна на курячі яйця досягне показника 38-40 гривень за 10 штук", — спрогнозувала Світлана Литвин вартість продукту до Нового року.

Це означає, що загалом яйця за два місяці подорожчають на 8-14%.

Картопля

Цей рік видався не надто вдалим для врожаю картоплі. Згідно з інформацією директора насіннєвої компанії "Агріко Україна" Миколи Гордійчука, саме тому вже найближчим часом у листопаді слід очікувати стрибка цін на картоплю.

Конкретних цифр експерт озвучувати не береться, але пояснює причини можливого подорожчання. Це пов’язано з не надто добрими погодними умовами, які випали на врожай 2021 року — на півночі країни, де вирощується найбільше картоплі, рослинам часто не вистачало вологи.

Як пояснює Гордійчук, зараз картопля збувають за заниженими цінами. Це продовжиться, поки у фермерів не закінчаться сорти, що швидко псуються. Підвищення вартості має відбутися вже до кінця листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні за останні кілька тижнів у ціні рекордно впали яблука. На нашому порталі можна також дізнатися і про загальну зміну вартості популярних продуктів.

Теги:
#Ціни на продукти #Продукти #Картопля #Подорожчання #Яйця #Зростання цін
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