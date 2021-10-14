В Україні рекордно подешевшали яблука

У порівнянні з минулим тижнем, ціна на фрукт впала на 37%

За останні сім днів в Україні значно знизилася вартість колись найпопулярніших фруктів — яблук.

Про цінових змінах станом на вівторок, 13 жовтня, повідомляє ресурс EastFruit.

За інформацією аналітиків проєкту, в жовтні 2021 року зафіксовано найнижчі ціни на яблука за останні три роки. Зараз середня вартість фрукта на всі можливі сорти яблук коливається в діапазоні 5 грн/кг (0,19 долара/кг).

Порівнюючи із показниками минулого тижня, дослідники ринку стверджують — ціну довелося знизити на близько 37%. При цьому подібне здешевлення все одно не рятує більшість садівників: особливого ажіотажу серед покупців не спостерігається.

Одним із варіантів логічної реалізації великих запасів яблук є їх продаж на переробку. Втім, і цей шлях — не надто вигідний для більшості виробників. Все тому, що компанії, котрі займаються переробкою, не поспішають виставляти значні оптові цінники для яблук. Максимум, за який зараз садівники можуть збути урожай, сягає від 1,80 до 2,40 грн за кілограм.

Це пов’язано з тим, що щорічно попит на яблучний концентрат зменшується не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Таким чином вирощування яблук стає не дуже прибутковою нішею, адже більшість фермерів не зможуть навіть по закінченню сезону покрити всі витрати.

Додамо, що більш низькими, ніж у 2021 році, ціни на яблука на українському ринку були тільки в 2018-му. Тоді в країні зібрали багатющий урожай фруктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні також значно знизилася вартість огірків. Скільки просять за кілограм, читайте в нашому матеріалі.