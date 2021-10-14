В Украине рекордно подешевели яблоки

По сравнению с прошлой неделей, цена на фрукт упала на 37%

За последние семь дней в Украине значительно снизилась стоимость некогда самых популярных фруктов — яблок.

О ценовых переменах по состоянию на вторник, 13 октября, сообщает ресурс EastFruit.

По информации аналитиков проекта, в октябре 2021 года зафиксированы самые низкие цены на яблоки за последние три года. Сейчас средняя стоимость фрукта на все возможные сорта яблок колеблется в диапазоне 5 грн/кг (0,19 доллара/кг).

Сравнивая с показателями прошлой недели, исследователи рынка утверждают — цену пришлось снизить на около 37%. При этом подобное удешевление все равно не спасает большинство садоводов: особого ажиотажа среди покупателей не наблюдается.

Одним из вариантов логичной реализации больших запасов яблок является их продажа на переработку. Впрочем, и этот путь — не слишком выгодный для большинства производителей. Все потому, что компании, занимающиеся переработкой, не спешат выставлять значительные оптовые ценники для яблок. Максимум, за который сейчас садоводы могут сбыть урожай, колеблется от 1,80 до 2,40 грн за килограмм.

Это связано с тем, что ежегодно спрос на яблочный концентрат уменьшается не только в Украине, но и во всем мире.

Таким образом выращивание яблок становится не слишком прибыльной нишей, ведь большинство фермеров не смогут даже по окончанию сезона покрыть все расходы.

Добавим, что более низкими, чем в 2021 году, цены на яблоки на украинском рынке были только в 2018-м. Тогда в стране собрали богатейший урожай фруктов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине также значительно снизилась стоимость огурцов. Сколько просят за килограмм, читайте в нашем материале.