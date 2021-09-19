Рус

В Україні різко подешевшав популярний овоч: скільки просять за кіло

Автор
Максим Іванов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
У продажу з’явилися огірки другого сорту
У продажу з’явилися огірки другого сорту

У порівнянні з минулим роком ціна на огірки знизилася на 16%

Сезон збору врожаю в Україні поступово підходить до свого завершення. Зазвичай на цьому тлі вартість деяких вже несезонних овочів і фруктів значно зростає. Однак, згідно з інформацією ресурсу "Agrotrend", у вересні 2021 року ціна на огірки дуже знизилася.

Ще минулого тижня українці дивувалися завищеній вартості цих овочів. Зараз же тепличні комбінати реалізують продукцію по 10-15 гривень за кілограм. Це демонструє зниження ціни за останні сім днів на майже 35%.

В цілому ж вартість огірків восени нинішнього року разюче відрізняється від аналогічного періоду 2020 го. У минулому вересні ці овочі обійшлися б на 16% дорожче.

Відзначимо, що згідно з поясненням реалізаторів огірків, зниження ціни на огірки цілком можна пояснити. Це пов’язано з тим, що на українському ринку постійно збільшується кількість огірків другого сорту. При цьому споживчий попит на овоч поки залишається досить слабким. Навіть великі мережі супермаркетів закуповують лише невеликі партії огірків.

Цікаво, що вітчизняні фермери не заперечують подальшого зниження ціни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні турецькі помідори продають набагато дешевше, ніж вітчизняний продукт. Пояснив ситуацію глава Мінагрополітики Роман Лещенко.

Також на порталі ви можете дізнатися, які овочі варто вживати в їжу з обережністю — щоб не нашкодити організму.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Овочі #Огірки #Зниження цін #Ціна на овочі
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Прапори України і Росії
Половина жителів підконтрольної Україні частини Донбасу тепло ставиться до Росії (опитування)
Дата публікації
Категорія
Вибори в Росії
Ватажки "ДНР" — "ЛНР" показово принизили "республіканські" паспорта
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
"Конфлікт вийшов назовні": як українці відреагували на суперечку Разумкова і Арахамії у Шустера
Дата публікації
Категорія
У яких областях України ситуація з коронавірусом найгірша
Від Харкова до Чернівців: в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша