В Україні різко подешевшав популярний овоч: скільки просять за кіло

У порівнянні з минулим роком ціна на огірки знизилася на 16%

Сезон збору врожаю в Україні поступово підходить до свого завершення. Зазвичай на цьому тлі вартість деяких вже несезонних овочів і фруктів значно зростає. Однак, згідно з інформацією ресурсу "Agrotrend", у вересні 2021 року ціна на огірки дуже знизилася.

Ще минулого тижня українці дивувалися завищеній вартості цих овочів. Зараз же тепличні комбінати реалізують продукцію по 10-15 гривень за кілограм. Це демонструє зниження ціни за останні сім днів на майже 35%.

В цілому ж вартість огірків восени нинішнього року разюче відрізняється від аналогічного періоду 2020 го. У минулому вересні ці овочі обійшлися б на 16% дорожче.

Відзначимо, що згідно з поясненням реалізаторів огірків, зниження ціни на огірки цілком можна пояснити. Це пов’язано з тим, що на українському ринку постійно збільшується кількість огірків другого сорту. При цьому споживчий попит на овоч поки залишається досить слабким. Навіть великі мережі супермаркетів закуповують лише невеликі партії огірків.

Цікаво, що вітчизняні фермери не заперечують подальшого зниження ціни.

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