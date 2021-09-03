5 овочів, які небезпечно їсти

У список потенційно небезпечних овочів потрапили картопля та помідори.

Овочі вважаються, мабуть, найкориснішою їжею. Дієтологи рекомендують їсти їх чи не з кожним прийомом їжі. Однак, як то кажуть, не всі овочі однаково корисні. Називаємо п’ятірку овочів, які слід вживати з обережністю.

Картопля

У картоплі міститься корисний для серця калій, тому якщо вживати його в помірній кількості і приготованим в духовці, шкоди він не завдасть. Однак під час смаження крохмаль, який в ньому міститься, утворює канцерогенні сполуки, здатні негативно впливати на нервову систему.

Баклажани

У м’якоті баклажанів містяться речовини, здатні стимулювати виділення кислоти, яка провокує утворення каменів в нирках.

У список увійшли усіма улюблені помідори і картопля

Помідори

Помідори, які вирощуються для продажу в магазинах, обробляють великою кількістю хімічних речовин, здатних нашкодити організму людини. Тому перед вживанням овочі слід дуже ретельно мити.

Капуста

Капусту не рекомендується вживати при підвищеній кислотності шлункового соку, ентериті, коліті і інфаркті міокарда. У капусті також містяться грубі харчові волокна, що робить її небезпечною для людей, які страждають на гастрит.

Цибуля

Лук не рекомендується вживати людям, хворим на гастрит або виразку. Компонент фруктан, який міститься в цьому овочі, здатний подразнювати стінки шлунка.

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