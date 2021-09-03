5 овощей, которые опасно есть

В список потенциально опасных овощей попали картофель и помидоры.

Овощи считаются, пожалуй, самой полезной едой. Диетологи рекомендуют их есть едва ли не с каждым приемом пищи. Однако, как говорится, не все овощи одинаково полезны. Называем пятерку овощей, которые следует употреблять с осторожностью.

Картофель

В картофеле содержится полезный для сердца калий, поэтому если употреблять его в умеренном количестве и приготовленным в духовке, вреда он не принесет. Однако во время жарки крахмал, который в нем содержится, образует канцерогенные соединения, способные негативно влиять на нервную систему.

Баклажаны

В мякоти баклажанов содержатся вещества, способные стимулировать выделение кислоты, которая провоцирует образование камней в почках.

В список вошли всеми любимые помидоры и картошка

Помидоры

Помидоры, которые выращиваются для продажи в магазинах, обрабатывают большим количеством химических веществ, способных навредить организму человека. Поэтому перед употреблением овощи следует очень тщательно мыть.

Капуста

Капусту не рекомендуется употреблять при повышенной кислотности желудочного сока, энтерите, колите и инфаркте миокарда. В капусте также содержатся грубые пищевые волокна, что делает ее опасной для людей, страдающих гастритом.

Лук

Лук не рекомендуется употреблять людям, больным гастритом или язвой. Компонент фруктан, который содержится в этом овоще, способен раздражать стенки желудка.

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