Укр

Паста Амосова - рецепт самой полезной смеси для сердца

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Паста Амосова - рецепт самой полезной смеси для сердца Новость обновлена 20 августа 2021, 09:26
Паста Амосова

Паста Амосова готовится из смеси сухофруктов.

В то время, как во всем мире бушует пандемия коронавируса, а число инфицированных в Украине снова начало увеличиваться с каждым днем, самое время укрепить собственный иммунитет уникальной витаминной смесью, рецепт которой был разработан великим украинским врачом Николаем Амосовым. Особенно полезно употреблять такую пасту тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Как сделать витаминный комплекс — читайте в материале "Телеграфа".

Ингредиенты:

  • курага – 250 г;
  • изюм из винограда темных сортов- 250 г;
  • чернослив сушеный (не вяленый) — 250 г;
  • инжир — 250 г;
  •  грецкий орех — 1 стакан
  •  лимон — 1 шт.;
  • мед натуральный — (полевой, горный, луговой, цветочный, майский) — 250 г;.

Способ приготовления:

Сухофрукты промыть и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Орехи очистить, размолоть или нарезать. Лимоны вымыть, нарезать на кусочки, вынуть косточки и перемолоть в блендере. Все ингредиенты соединить, залить медом и перемешать.

Все полезные свойства витаминной пасты сохраняются течении 2 месяцев в условиях холодильника. В целях укрепления иммунитета и профилактики пасту стоит принимать по 1 ст. л. 2 раза в день.

Ранее "Телеграф" писал, какие полезные свойства у инжира.

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