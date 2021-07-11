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Дешевый и легкодоступный овощ: диетолог рассказал о полезных свойствах кабачков

Дешевый и легкодоступный овощ: диетолог рассказал о полезных свойствах кабачков
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В самом разгаре сезон кабачков. И стоит не упускать возможности и насладится прелестями этого овоща. Это только с виду, может показаться, что он не имеет значительной питательной ценности, но его стоит включать в свой рацион. За что же ценить этот овощ?⁣⁣⠀

Известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала о полезных свойствах кабачков, кому можно и нельзя их употреблять, и как правильно выбирать этот овощ. 

Кабачок богат каротиноидами, лютеином и его изомером зеаксантином, которые способны накапливаться в тканях глаза и обеспечивать эффективную защиту зрения. Также много каротина в цуккини, особенно в желтых плодах. 

Помимо этого, в нем есть пищевые волокна и вода, которые необходимы для нормальной работы кишечника. Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни.

Поскольку мякоть кабачка мягкая и нежная, то его можно включать в рацион детей уже с шести месяцев. По этой причине его активно должны включать в свое питание беременные, пожилые люди, и люди, у которых есть проблема с кишечником.

К употреблению этого овоща практически нет противопоказаний. Лишь необходимо следить за реакцией на этот продукт.

Покупать кабачки стоит размером поменьше. Лучше есть молодые плоды. 

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, сколько сала должно быть в ежедневном рационе человека.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Кабачки, Польза, Светлана Фус.
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