Міністр розповів, чому турецькі помідори в Україні дешевші за вітчизняні

Туреччина випередила Україну в земельній реформі та створенні об’єднань фермерів.

У тому, що українські товари аграрної сфери часто дорожче аналогічних турецьких винна недосконалість системи.

Про це заявив міністр агрополітики Роман Лещенко в інтерв’ю виданню "Гордон".

За словами глави міністерства в Туреччині вже давно працює державна стратегія підтримки фермерів. Це входить в національну стратегію розвитку до 2030 року. При цьому заохочувалося не тільки дрібне фермерство, яке є і в Україні, але і об’єднання декількох виробників і вихід на великі поставки.

Турецькі господарства об’єдналися в асоціацію і створили єдине експортне представництво. З його допомогою — вийшли на світові ринки, в тому числі й в Україні. Так простіше працювати — коли постачальник зрозумілий і регулярно доставляє необхідну продукцію, — вважає Лещенко.

Важливою підтримкою експортного потенціалу є кредити. Міністр зазначив, що в Туреччині така практика існує вже 25 років. В її рамках кредити фермерам видаються для експорту продукції, а повертають їх після продажу товару.

В Україні, за словами Лещенка, практика об’єднання в кооперативи слаборозвинута. І фермерам важко без підтримки. Також він зазначив, що у випадку з турецькими продуктами вимагати винагороду за потрапляння на полиці супермаркетів не варто, тоді як з українськими товарами це практикується. Також магазини додають до вартості іноді до 20-30% націнки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні різко знизилися ціни на кавуни.