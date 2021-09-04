Потрібно не на ціни дивитися, а більше заробляти

Боятися зростання цін не потрібно, оскільки зростає рівень заробітку.

Ціна на продукти харчування коливається в залежності від сезону, але для того, щоб не переживати за свої витрати необхідно більше заробляти. В Україні для цього склалися найкращі можливості.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Олександр Охрименко.

ЧОМУ ДЕЯКІ ЖИТЕЛІ УКРАЇНИ ТАКІ ДУРНІ І НАЇВНІ…

Це вже традиція, постійно говорити і лаятися на ціни. Дійсно ціни ніколи не стоять на місці, але і зарплата українців теж. Просто ДВІ ЦИФРИ. За січень-липень 2021 року інфляція (роздрібні ціни) зросли на 8,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому середня офіційна зарплата за січень-липень 2021 року зросла на 21,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Але людям все мало. Завжди хочеться, щоб зарплата зростала, а ціни падали.

ДО РЕЧІ. Сподіваюся все пам’ятають істерику навесні цього року на рахунок цін на яйця.