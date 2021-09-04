Нужно не на цены на смотреть, а больше зарабатывать

Бояться роста цен не нужно, поскольку растет уровень зарплат.

Цена на продукты питания колеблется в зависимости от сезона, но для того чтобы не переживать за свои траты необходимо больше зарабатывать. В Украине для этого сложились наилучшие возможности.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Александр Охрименко.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ ТАКИЕ ГЛУПЫЕ И НАИВНЫЕ…

Это уже традиция, постоянно говорить и ругаться цены. Действительно цены никогда не стоят на месте, но и зарплата украинцев тоже. Просто ДВЕ ЦИФРЫ. За январь-июль 2021 года инфляция (розничные цены) выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя официальная зарплата за январь-июль 2021 года выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но людям все мало. Всегда хочется, чтобы зарплата росла, а цены падали.

К СЛОВУ. Надеюсь все помят истерику весной этого года на счет цен на яйца. Да действительности средняя цена на яйца в марте 2021 года была 32 грн за десяток, но в июне она уже была 22 грн за десяток. Но никто не обратил на снижения цены.

Еще забавный случай. В 2019 году ругались и кричали, что цены на картошку «выросли до такого уровня, что обычному украинцу картошка теперь является деликатесом». Действительно в июне 2019 года средняя цена на картошку была на уровне 17,5 грн за кг. В 2020 году цена на картошку в июне была на уровне 16 грн, а в июне 2021 года всего 12 грн за кг. И опять тишина. Странные люди. Они постоянно ругаются, когда цены растут, но при этом не замечают, когда цены падают.

В действительности цены на яйца, картошку и большинство продуктов питания зависят от сезона и от урожая. Поэтому нет ничего удивительного, что в этом году цены на сахар сейчас около 26 грн за кг. Год назад она была на уровне 16 грн, а 2019 году почти 20 грн за кг. Обычное явление для сахара. Год цены растут потому падают, потом опять растут. Урожай сахарной свеклы определяет цены на этот продукт. А еще Ваша зарплата, мировая конъектура и вообще склонность к спросу.

ДА, ВЫ ПРАВЫ В ЭТОМ ГОДУ ИНФЛЯЦИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. Как, я Вам уже писал выше, розничные цены за январь-июль 2021 года в Украине выросли на 8,5%, в прошлом году рост цен был всего 2,4%. Но в 2015 году за январь-июль розничные цены выросли на 49,1%

Хотите больше покупать и меньше переживать за цены. Меньше слушайте глупых политиков и их истерику, что цены выросли. Они действительно растут, хотя на отдельные товары с продовольственной группы, время от времени падают. Нужно не на цены на смотреть, а больше зарабатывать. В Украине сейчас сложились уникальные возможности, когда можно хорошо и быстро заработать большие деньги. Было бы только Ваше желание..