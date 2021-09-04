Яйца и подсолнечное масло сильно подорожали: кто виноват и что будет дальше

Дорогие яйца и подсолнечное масло — в чем причина

Вопросом, который чрезвычайно взволновал украинцев этим летом стал рост цен на подсолнечное масло – до 65-70 гривен за литр. Даже официальная статистика Госстата признавала 50%-й рост цен – с 44 до 64 гривен с января по июль.

С окончанием лета ситуация на продовольственном рынке не только не улучшилась, но даже ухудшилась, поскольку вслед за маслом подорожали куриные яйца.

Рост мировых цен + активный экспорт равно 70 гривен за литр масла

Как писал «Телеграф» с начала года стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке выросла едва ли не вдвое, дойдя до 70-80 гривен за литр, однако к концу года эту цену эксперты прогнозируют уже до 100 гривен. Причиной тому по словам экспертов – активный экспорт масла заграницу.

Действительно, согласно данным Министерства агрополитики Украины, по итогам 7 месяцев 2021 года подсолнечное масло является самым экспортируемым сельскохозяйственным товаром — на него приходится 28,3% от экспорта всей агропродукции.

Согласно данным СМИ, цена на поставку подсолнечного масла в октябре на мировых биржах выросла до 1240 долларов за тонну. К примеру, в декабре цена была существенно ниже — 950 долларов за тонну, а в мае был побит рекорд — масло торговалось по 1625 долларов.

Неблагоприятную ситуацию с подсолнечным маслом подтверждает и отечественный Госстат, согласно мониторингу которого рост цен составил с 44 гривен за литр в январе до 64,75 грн по итогам июля.

Более того, данным Госстата говорят о том, что в Украине в 2021 году стало попросту меньше подсолнечника чем прежде. Так, по итогам января-июля, Госстат заявил о наличии всего 219 383 тонн подсолнечника, что составляет 78,5% от тех запасов которые были за год до этого. При этом с начала года были переработаны 5,3 млн тонн подсолнечника, что составляет 68,9% от аналогичного уровня 2020 года.

Иначе говоря, в Украине просто было переработано на 30% меньше подсолнечника чем в прошлом году, а значит и произведено масла, что могло вызвать его нехватку, усугубленную активным экспортом. Отсюда такой резкий рост цен на внутреннем рынке.

"Привет" от НАБУ

Другим неприятным сюрпризом последних дней стал рост цен на яйца, цена на которые в некоторых украинских городах приблизилась, а то и перевалила за 30 гривен за десяток.

Любопытно, что по данным того же Госстата Украины, еще в июле десяток куриных яиц в среднем по стране стоил 22 гривны. Правда в отличие от подсолнечного масла, 30 гривен за яйца не являются каким-то рекордом для 2021 года. К примеру, в январе яйца цена на яйца прыгнула до 32 гривен и держалась до мая.

Как и с подсолнечным маслом производство яиц в Украине также упало, правда не настолько сильно, составив 4,035 млрд. штук или 77,4% от уровня 2020 года. Правда объяснение этому несколько специфично.

Как пояснили «Телеграфу» реализаторы на рынках, яиц стало меньше из-за остановки птицефабрик. Речь идет о проблемах на предприятиях агрохолдинга «Авангард» Олега Бахматюка.

Сам предприниматель заявил, что сворачивает производство яиц на 50% с 300-350 млн штук ежемесячно, до 170 млн, поскольку из 27 птицефабрик были закрыты 15. Причем в интервью «Интерфаксу-Украина» сам Олег Бахматюк, являющийся фигурантов ряда расследований, обвинил в этом НАБУ, чье давление на «Авангард» предприниматель назвал основной причиной падения производства и увольнения с предприятий холдинга порядка 12,5 тыс. работников. В итоге эксперты предрекали рост цен до 40 гривен за десяток.

Как писал ранее «Телеграф» вслед за маслом в Украине заметно подорожала гречневая крупа, правда ее цена по мнению экспертов, до конца года останется стабильной. Если не будет выборов.