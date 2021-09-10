Укр

Министр объяснился, почему турецкие помидоры в Украине дешевле отечественных

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Помидоры на прилавке. Новость обновлена 09 сентября 2021, 17:05
Помидоры на прилавке.

Турция опередила Украину в земельной реформе и создании объединений фермеров.

В том, что украинские товары аграрной сферы зачастую дороже аналогичных турецких виновато несовершенство системы.

Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко в интервью изданию "Гордон".

По словам главы министерства, в Турции уже давно работает государственная стратегия поддержки фермеров. Это входит в национальную стратегию развития до 2030 года. При этом поощрялось не только мелкое фермерство, которое есть и в Украине, но и объединение нескольких производителей и выход на крупные поставки.

Турецкие хозяйства объединились в ассоциацию и создали единое экспортное представительство. С его помощью — вышли на мировые рынки, в том числе и в Украине. Так проще работать — когда поставщик понятен и регулярно доставляет требуемую продукцию, — считает Лещенко.

Немаловажной поддержкой экспортного потенциала являются кредиты. Министр отметил, что в Турции такая практика существует уже 25 лет. В ее рамках кредиты фермерам выдаются для экспорта продукции, а возвращают их после продажи товара.

В Украине, по словам Лещенко, практика объединения в кооперативы слаборазвита. И фермерам тяжело без поддержки. Также он отметил, что в случае с турецкими продуктами требовать мзду за попадание на полки супермаркетов не стоит, тогда как с украинскими товарами это практикуется. Также магазины добавляют к стоимости иногда до 20-30% наценки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине резко снизились цены на арбузы.

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