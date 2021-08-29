В Україні "впали" ціни на кавуни: вони в 15 разів дешевші, ніж на початку сезону

Ціна на кавун впала в 15 разів з початку сезону.

В Україні значно впали ціни на кавуни — зараз вони коштують втричі дешевше, ніж це було в той же період 2020 року. Варто відзначити, що на початку сезону вартість баштанних неприємно здивувала українців.

Про це повідомляє "Еast-fruit".

На цей момент ціна кавуна найнижча за останні чотири сезони — його вартість становить 80 копійок за кілограм.

Ще на початку сезону ціна баштанної рослини була значно вище, ніж зазвичай, адже продавати кавуни почали із запізненням на два тижні щодо минулих років.

За словами людей, які вирощують баштанні, ціни на кавун з кожним днем стають все нижче і нижче. Вони кажуть, що це ще не межа і ягода буде продовжувати дешевшати, хоча зараз вартість кавуна відповідає всього трьом центам США, тобто 80 копійок.

Варто зазначити, що ще 16 липня 2021 року вартість баштанної рослини становила 12 гривень за кілограм (45 центів США). Таким чином, всього за шість тижнів ціна впала в 15 разів.

З огляду на те, що сезон кавуна почався в цьому році трохи пізніше, ніж було зазвичай, він може тривати на ринку ще понад два тижні і ціни, звичайно ж, будуть продовжувати падати. Люди, які вирощують кавуни, кажуть, що скоро збирати плоди не стане сенсу, оскільки це буде невигідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в середині серпня фермер із Херсону обурився величезною націнкою на кавуни в інших областях України та розповів про це в соцмережах. За його словами, ціна на баштанні в Одесі в 10-12 разів вище, ніж їх закуповують у виробників.