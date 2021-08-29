В Украине "рухнули" цены на арбузы: они в 15 раз дешевле, чем в начале сезона

Цена на арбуз упала в 15 раз с начала сезона.

В Украине значительно упали цены на арбузы — сейчас они стоят втрое дешевле, чем это было в тот же период 2020 года. Стоит отметить, что в начале сезона стоимость бахчевых неприятно удивила украинцев.

Об этом сообщает "Еast-fruit".

На данный момент цена арбуза самая низкая за последние четыре сезона — его стоимость составляет 80 копеек за килограмм.

Еще в начале сезона цена бахчевого растения была значительно выше, чем обычно, ведь продавать арбузы начали с опозданием на две недели относительно прошлых годов.

По словам людей, выращивающих бахчевые, цены на арбуз с каждым днем стают все ниже и ниже. Они говорят, что это еще не предел и ягода будет продолжать дешеветь, хотя на данный момент стоимость арбуза соответствует всего трем центам США, то есть 80 копеек.

Стоит отметить, что еще 16 июля 2021 года стоимость бахчевого растения составляла 12 гривен за килограмм (45 центов США). Таким образом, всего за шесть недель цена упала в 15 раз.

Учитывая то, что сезон арбуза начался в этом году немного позже, чем было обычно, он может продолжаться на рынке еще более двух недель и цены, конечно же, будут продолжать падать. Люди, выращивающие арбузы, говорят, что скоро собирать плоды не станет смысла, поскольку это будет невыгодно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в средине августа фермер их Херсона возмутился огромной наценкой на арбузы в других областях Украины и рассказал об этом в соцсетях. По его словам, цена на бахчевые в Одессе в 10-12 раз выше, чем их закупают в производителей.