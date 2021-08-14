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“Эти ган***ы в Одессе торгуют их по 10 гривен”: херсонский фермер возмутился наценкой арбузов (видео)

“Эти ган***ы в Одессе торгуют их по 10 гривен”: херсонский фермер возмутился наценкой арбузов (видео)
14:35 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Житель Херсонщины возмутился уровнем поднятия цен на арбузы в Одесской области, и рассказал об этом в соцсетях.

О наценке на бахчевые в субботу, 14 августа, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Фермер выращивает арбузы на собственном огороде и говорит, что в Херсоне их продают за 1 гривну 20 копеек, а в других городах делают огромную наценку.

"Эти ган***ы в Одессе торгуют их по 10-12 гривен", - возмущенно заявляет мужчина на видео, которое он снял на поле с арбузами.

Таким образом предприниматели Одесской области делают наценку на бахчевые в 10-12 раз, что совсем  недопустимо.

Херсонские фермеры возмущены тем, что задешево продают арбузы и на них наживаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что можно приготовить с арбузом: вкусный и легкий рецепт.

Напоминаем, что 13 августа из-за проливных дождей затопило Керч в Крыму - арбузы с рынка поплыли по городу.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 264

Все по теме:

Арбузы, Херсонская область, Одесская область, Предпрениматели, Наценка.
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