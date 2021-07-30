Летний салат с арбузом и баклажаном: вкусный и легкий в приготовлении рецепт

Если сочетание арбуза с баклажаном в салате кажется вам странным, то это только потому, что вы его еще не пробовали. А для тех, кому вдруг надоело есть арбуз просто так, это отличная возможность попробовать его в новом качестве!

Ингредиенты:

100 г арбуза

80 г баклажана

1 веточка эстрагона

10 г микса салатов

20 г оливкового масла

соль и перец

Для соуса (20 мл на 1 порцию)

200 мл свежевыжатого яблочного сока

50 г мисо-пасты

40 мл оливкового масла

40 г меда

крахмал

Способ приготовления:

1. Приготовить соус: все ингредиенты перемешать и затянуть крахмалом.

2. Порезать баклажаны и арбуз кубиком.

3. Обжарить баклажаны с каждой стороны до золотистой корочки.

4. Перемешать все ингредиенты в тарелке. Украсить зеленью при подаче.

Источник: aif.ru

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