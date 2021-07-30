Летний салат с арбузом и баклажаном: вкусный и легкий в приготовлении рецепт

Если сочетание арбуза с баклажаном в салате кажется вам странным, то это только потому, что вы его еще не пробовали. А для тех, кому вдруг надоело есть арбуз просто так, это отличная возможность попробовать его в новом качестве!
Ингредиенты:
Для соуса (20 мл на 1 порцию)
Способ приготовления:
1. Приготовить соус: все ингредиенты перемешать и затянуть крахмалом.
2. Порезать баклажаны и арбуз кубиком.
3. Обжарить баклажаны с каждой стороны до золотистой корочки.
4. Перемешать все ингредиенты в тарелке. Украсить зеленью при подаче.
Источник: aif.ru
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