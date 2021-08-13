Непогода в Крыму: стихия нанесла удар по Керчи, "власти" готовятся к эвакуации населения (фото, видео)

В оккупированном Крыму продолжаются дожди - после подтоплений в районе Симферополя стихия нанесла удар по Керчи.

В социальных сетях пользователи делятся видео наводнения на городском стадионе, сообщается также про затопление рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также жилых домов. Оккупационные власти заговорили об эвакуации.

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Проливные дожди также затопили трассу "Таврида", которые оккупанты проложили от Крымского моста в Россию. На дороге - многокилометровые пробки между Керчью и Феодосией.

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Стихия не отступит в ближайшие дни - в Керчи и Феодосии ожидаются град, грозы, дожди и шквальный ветер до 26 м/с.

Пик непогоды придется на день пятницы, 13 августа, но дождливая погода продержится до понедельника включительно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае в провинции Хубей масштабное наводнение - есть погибшие, ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.