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Непогода в Крыму: стихия нанесла удар по Керчи, "власти" готовятся к эвакуации населения (фото, видео)

Непогода в Крыму: стихия нанесла удар по Керчи, "власти" готовятся к эвакуации населения (фото, видео)
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Screenshot

В оккупированном Крыму продолжаются дожди - после подтоплений в районе Симферополя стихия нанесла удар по Керчи. 

В социальных сетях пользователи делятся видео наводнения на городском стадионе, сообщается также про затопление рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также жилых домов. Оккупационные власти заговорили об эвакуации. 

 
 
 
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Публикация от Керчь ИНФО (@kerchinfo)

 
 
 
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Проливные дожди также затопили трассу "Таврида", которые оккупанты проложили от Крымского моста в Россию. На дороге - многокилометровые пробки между Керчью и Феодосией. 

 
 
 
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Публикация от Жесть Крым (@crimea_ghest)

 
 
 
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Публикация от РЕСПУБЛИКА КРЫМ / CRIMEA (@crimea__live)

Стихия не отступит в ближайшие дни - в Керчи и Феодосии ожидаются град, грозы, дожди и шквальный ветер до 26 м/с. 

Пик непогоды придется на день пятницы, 13 августа, но дождливая погода продержится до понедельника включительно. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае в провинции Хубей масштабное наводнение - есть погибшие, ущерб оценивается в сотни миллионов гривен. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Наводнение, Крым, Керчь, Потоп.
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