В Украине резко подешевел популярный овощ: сколько просят за кило

По сравнению с прошлым годом цена на огурцы снизилась на 16%

Сезон сбора урожая в Украине постепенно подходит к своему завершению. Обычно на этом фоне стоимость некоторых уже несезонных овощей и фруктов значительно возрастает. Однако, согласно информации ресурса "Agrotrend", в сентябре 2021 года цена на огурцы весьма снизилась.

Еще на прошлой неделе украинцы удивлялись завышенной стоимости на эти овощи. Сейчас же тепличные комбинаты реализуют продукцию по 10-15 гривен за килограмм продукции. Это демонстрирует снижение цены за последние семь дней на почти 35%.

В целом же стоимость огурцов осенью нынешнего года разительно отличается от аналогичного периода 2020-го. В прошлом сентябре эти овощи обошлись бы на 16% дороже.

Отметим, что согласно объяснению реализаторов огурцов, снижение цены на огурцы вполне себе объяснимо. Это связано с тем, что на украинском рынке постоянно увеличивается количество огурцов второго сорта. При этом потребительский спрос на овощ пока остается весьма слабым. Даже крупные сети супермаркетов закупают лишь небольшие партии огурцов.

Интересно, что отечественные фермеры не исключают дальнейшего снижения цены.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине турецкие помидоры продают намного дешевле, нежели отечественный продукт. Объяснил ситуацию глава Минагрополитики Роман Лещенко.

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