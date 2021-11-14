В Украине подорожают яйца и картошка: когда и на сколько

Подорожание яиц продлится вплоть до Новогодних праздников

Уже до конца ноября в Украине ожидается повышение цен на одни из наиболее популярных продуктов — яйца и картофель.

Об этом сообщает ресурс "AgroTrend", ссылаясь на информацию от различных экспертов.

Яйца

По словам аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Светланы Литвин, стоимость яиц уже начала повышаться с начала ноября. За первые десять дней цена выросла ненамного, лишь на 1%, но это "довело" средний ценник до суммы в 35,20 грн/десяток.

Тенденция сохранится и на протяжении этого месяца, и вплоть до Новогодних праздников. Это связано с сезонностью стоимости для некоторых продуктов.

"Цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 гривен за 10 штук", — спрогнозировала Светлана Литвин стоимость продукта к Новому году.

Это значит, что в целом яйца за два месяца подорожают на 8-14%.

Картофель

Этот год выдался не слишком удачным для урожая картофеля. Согласно информации директора семенной компании "Агрико Украина" Николая Гордийчука, потому в ближайшие дни ноября и следует ожидать скачка цен на картофель.

Конкретных цифр эксперт озвучивать не берется, но поясняет причины вероятного подорожания. Это связано с не слишком хорошими погодными условиями, которые выпали на урожай 2021 года — на севере страны, где выращивается больше всего картофеля, часто не хватало влаги.

Как объясняет Гордийчук, сейчас картофель сбывают по заниженным ценам. Это продолжится, пока у фермеров не закончатся быстропортящиеся сорта. Повышение стоимости должно произойти уже к концу ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине за последние несколько недель в цене рекордно упали яблоки. На нашем портале можно также узнать и про общее изменение стоимости популярных продуктов.