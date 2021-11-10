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Больше всего подорожали овощи: как изменились цены на продукты в Украине за месяц

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Овощи - один из важных элементов питания человека. Новость обновлена 10 ноября 2021, 09:44
Овощи - один из важных элементов питания человека.

Подорожали практически все продукты из потребительской корзины украинцев.

Не только сало подорожало в Украине, но и хлеб, молоко, мясо и яйца выросли в цене за октябрь по сравнению с первым месяцем осени. Сильнее всего увеличилась стоимость овощей — на 10,6%. 

Об этом сообщает Госстатистики. 

За месяц подорожали ТОП-3 категории продуктов:

  • овощи — на 10,6%
  • хлеб — на 2,4%
  • масло — на 1,9%.

В общей сумме продукты питания и напитки без алкоголя выросли в цене на 1,1 % за месяц. 

Если смотреть в разрезе годового подорожания, то стоимость продуктов выросла на 13,6%. Рекордным стал рост стоимости олии — более чем на половину (57,4 %). 

На втором месте по подорожанию с октября 2020 — сахар — на 48,3%. Интересный факт — именно эти два продукта за последний месяц незначительно упали в цене по сравнению с началом осени. 

Ранее "Телеграф" писал, что овощи также подорожали и в других странах. Всего в ООН отметили рост стоимость продуктовой корзины в мире примерно на треть. Также сообщалось, что в оккупированной части Украины, на Донбассе, стоимость овощей искусственно завышалась. Значительно подорожала картошка.

Теги:
#Продукты #Овощи #Подорожание
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