Больше всего подорожали овощи: как изменились цены на продукты в Украине за месяц
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Подорожали практически все продукты из потребительской корзины украинцев.
Не только сало подорожало в Украине, но и хлеб, молоко, мясо и яйца выросли в цене за октябрь по сравнению с первым месяцем осени. Сильнее всего увеличилась стоимость овощей — на 10,6%.
Об этом сообщает Госстатистики.
За месяц подорожали ТОП-3 категории продуктов:
- овощи — на 10,6%
- хлеб — на 2,4%
- масло — на 1,9%.
В общей сумме продукты питания и напитки без алкоголя выросли в цене на 1,1 % за месяц.
Если смотреть в разрезе годового подорожания, то стоимость продуктов выросла на 13,6%. Рекордным стал рост стоимости олии — более чем на половину (57,4 %).
На втором месте по подорожанию с октября 2020 — сахар — на 48,3%. Интересный факт — именно эти два продукта за последний месяц незначительно упали в цене по сравнению с началом осени.
Ранее "Телеграф" писал, что овощи также подорожали и в других странах. Всего в ООН отметили рост стоимость продуктовой корзины в мире примерно на треть. Также сообщалось, что в оккупированной части Украины, на Донбассе, стоимость овощей искусственно завышалась. Значительно подорожала картошка.
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