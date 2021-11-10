Найбільше подорожчали овочі: як змінилися ціни на продукти в Україні протягом місяця

Подорожчали практично всі продукти із споживчого кошика українців.

Не лише сало подорожчало в Україні, а й хліб, молоко, м’ясо та яйця зросли у ціні за жовтень порівняно з першим місяцем осені. Найсильніше зросла вартість овочів — на 10,6%.

Про це повідомляє Держстатистика.

За місяць подорожчали ТОП-3 категорії продуктів:

овочі — на 10,6%

хліб — на 2,4%

олія — на 1,9%.

Загалом продукти харчування та напої без алкоголю зросли в ціні на 1,1 % за місяць.

Якщо дивитися в розрізі річного подорожчання, вартість продуктів зросла на 13,6%. Рекордним стало зростання вартості олії – більш ніж на половину (57,4 %).

На другому місці за подорожчанням з жовтня 2020 року — цукор — на 48,3%. Цікавий факт — саме ці два продукти за останній місяць трохи впали в ціні порівняно з початком осені.

Раніше "Телеграф" писав, що овочі також подорожчали і в інших країнах. Всього в ООН відзначили зростання вартості продуктового кошика у світі приблизно на третину. Також повідомлялося, що в окупованій частині України на Донбасі вартість овочів штучно завищувалася. Значно подорожчала картопля.