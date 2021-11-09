Світові ціни на продовольство протягом року зросли на третину: в ООН назвали причини

Вартість продуктів за рік зросла на понад 30%

Світові ціни на продовольство зросли до найвищого рівня за понад 10 років. Про це свідчать дані Організації Об’єднаних Націй (ООН), повідомляє CNN.

У жовтні ціни зростали третій місяць поспіль, збільшившись на 3% порівняно з вереснем, згідно з індексом, опублікованим Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (ФАО). За даними організації, зростання було зумовлене різким подорожчанням олії та пшениці.

Індекс продовольчих цін ФАО відстежує щомісячні зміни з цілого ряду продовольчих товарів. За останній рік цей показник зріс на понад 30%. Наразі він знаходиться на найвищому рівні з липня 2011 року, повідомила ФАО минулого тижня.

Ціни на пшеницю, яка займає найбільші посівні площі в порівнянні з іншими культурами в усьому світі, зросли на 5% у жовтні через зниження врожаю в країнах, які є великими експортерами, включаючи Канаду, Росію та США. Ціни на ячмінь, рис та кукурудзу також зросли.

Підвищення цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії призвело до збільшення індексу цін на овочі ФАО на 9,6%. Ціни на пальмову олію підскочили на тлі побоювань щодо зниження виробництва в Малайзії через нестачу робітників-мігрантів.

ФАО також посилається на високий попит на низку продуктів, таких як сухе молоко, м’ясо птиці, олії та ячмінь.

Постачання продовольства і ціни зараз також значною мірою перебувають під тиском екстремальних погодних умов, заплутаних ланцюжків поставок, нестачі робочих рук і витрат, що зростають.

Супермаркети у деяких великих країнах намагалися максимально заповнювати продуктами харчування свої полиці під час пандемії. При цьому в Сполученому Королівстві, де брак працівників посилився через Brexit, мережі швидкого харчування були змушені видалити популярні пункти меню через брак.

Цього тижня повідомлення про запаси продовольства від Міністерства торгівлі Китаю змусило населення країни маніакально тікати за покупками до магазину. Місцева влада отримала розпорядження забезпечити громадян країни достатнім запасом предметів першої необхідності цієї зими, а також підтримувати стабільні ціни на продовольство.

Зростаючі ціни на продовольчі товари призводять до зростання витрат компаній, які виробляють споживчі товари, деякі з яких перекладають підвищення цін на покупців. Наприклад, Unilever, Kraft Heinz та Mondelez підвищили ціни на популярні продукти.

Падіння попиту на свиней у Китаї допомогло спонукати індекс цін ФАО на м’ясо до зниження третій місяць поспіль. Ціни на цукор впали у жовтні після зростання протягом шести місяців поспіль.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чому на Донбасі штучно завищують ціни на картоплю.