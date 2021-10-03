У Донецьку штучно завищують ціни на картоплю: вона вже в п’ять разів дорожче за українську

Місцеві жителі висловлюють невдоволення.

Відразу після завершення виборів до Держдуми РФ жителі окупованих територій Донбасу почали скаржитися на різке зростання цін на продукти харчування. Зокрема підвищення торкнулося і картоплі. Місцями вартість окремих сортів може досягати 120 російських рублів (44 гривень) за кілограм.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

Відзначається, що кадри були відзняті в районі Текстильника, що на південному заході міста.

Тим часом блогер, який пише під ніком Donetchanyn, показав інше відео, на якому видно, що багато вантажівок з картоплею стоять біля КПП Новоазовськ з боку Росії. При цьому він вказав, що більшість із зупинених вантажівок слідують з Білорусі.

За його словами, вантажівки з російськими номерами пропускають без проблем.

"Народ обурений штучним підвищенням цін", — вказав він.

Варто зазначити, що у вільній Україні ціна на цей популярний продукт харчування знаходиться в районі 4-10 гривень за кілограм. Навіть з урахуванням можливих підвищень вартості ближче до зими, на непідконтрольних територіях ціна картоплі незрівнянно вище.

Як повідомлялося раніше, згідно з підрахунками "Телеграфа", Україна за весь час війни на сході країни могла виділити до 120 мільярдів гривень на пенсії для жителів ОРДЛО.